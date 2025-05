Im Zusammenhang mit der Verabschiedung von Bundespräsidenten oder Verteidigungsministern ist oftmals die Rede vom Großen Zapfenstreich. Doch was hat es damit eigentlich auf sich?

An diesem Montag wird Bundeskanzler Olaf Scholz mit einem Zapfenstreich verabschiedet. Die Zeremonie beginnt um 21 Uhr. Vom Großen Zapfenstreich ist unter anderem immer dann die Rede, wenn bestimmte verdiente Amtsträger aus der Politik verabschiedet werden. Die wichtigsten Fragen dazu, beantworten wir nachfolgend.

Was ist der Große Zapfenstreich?

Der Große Zapfenstreich stellt das höchste und feierlichste Zeremoniell der Bundeswehr dar. Scheidende Amtsträgerinnen und Amtsträger der Bundesrepublik Deutschland werden bei dieser musikalischen Zeremonie geehrt. Des Weiteren werden damit besondere Anlässe feierlich begangen.

Zapfenstreich: Welche Arten gibt es?

„Es gibt personen- und anlassbezogene Große Zapfenstreiche. Letztere finden bei besonderen Anlässen statt. Das kann das Ende einer langjährigen Mission sein wie beispielsweise der Abschluss des Afghanistaneinsatzes“, wie auf der Homepage der Bundeswehr erklärt wird. Häufiger seien allerdings anlassbezogene Große Zapfenstreiche etwa wenn eine militärische Einheit oder eine Dienststelle der Bundeswehr ein rundes Jubiläum begeht. Diese würden allerdings in kleinerem Rahmen abgehalten und stehen weniger im öffentlichen Fokus.

Vergangene Zapfenstreiche (Übersicht)

Bundespräsidenten

Johannes Rau (29. Juni 2004)

Horst Köhler (15. Juni 2010)

Christian Wulff (8. März 2012)

Joachim Gauck (17. März 2017)

Bundeskanzler

Helmut Kohl (1998)

Gerhard Schröder (19. November 2005)

Angela Merkel (2. Dezember 2021)

Verteidigungsminister

Thomas de Maziere (8. Januar 2014)

Ursula von der Leyen (15. August 2019)

Annegret Kramp-Karrenbauer (15. Dezember 2021)

Christine Lamprecht (28. März 2023)

Wem kommt der Große Zapfenstreich zuteil?

Handelt es sich um einen personenbezogenen Großen Zapfenstreich kommt die Truppe zum Dienstende und damit zur Verabschiedung der betroffenen Person zusammen. Zu Ehren von Bundespräsidenten, Bundesverteidigungsministern, Generalen sowie Admiralen der Bundeswehr ist dies zum Beispiel der Fall. „Auch Bundeskanzler und Bundeskanzlerinnen können auf ihren Wunsch mit einem Großen Zapfenstreich aus ihrem Amt verabschiedet werden“, schreibt die Bundeswehr dazu.

Die Besonderheit dabei ist, dass der- oder diejenige, dem beziehungsweise der der Zapfenstreich gilt, drei Lieder, welche gespielt werden sollen, selber wählen kann. So entschied sich beispielsweise Angela Merkel im Dezember 2021 bei ihrem Zapfenstreich für „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ von Hildegard Knef, das ökumenische Kirchenlied „Großer Gott, wir loben Dich“ sowie „Du hast den Farbfilm vergessen“ von Nina Hagen.

Wie läuft der Große Zapfenstreich grob ab?

Die Zeremonie findet am Abend statt und umfasst die vier Elemente Aufmarsch, Serenade, Musikfolge und Ausmarsch. Der Beginn beinhaltet die Meldung an die zu ehrende Person beziehungsweise die ranghöchsten anwesenden Militärs oder Zivilisten. Der zweite Teil kann auch als eigene Zeremonie begangen werden. In der Serenade werden drei nicht festgelegte Musikstücke gespielt. Der eigentliche Große Zapfenstreich folgt anschließend, er besteht aus einer festgelegten Musikfolge. „Hierzu zählt auch der Ruf zum Gebet mit dem Kommando ‚Helm ab zum Gebet’ sowie die deutsche Nationalhymne nach dem Kommando ‚Achtung, präsentiert’ beziehungsweise ‚Achtung, präsentiert das Gewehr’.“ Die Zeremonie der Bundeswehr geht mit der Abmeldung des Zapfenstreichs und dem Ausmarsch zu Ende.