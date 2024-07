In Beuren (Kreis Esslingen) soll ein 52-jähriger Mann versucht haben, eine 26-jährige Frau in einem Treppenhaus zu vergewaltigen. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Ein 52-Jähriger, gegen den die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen unter anderem wegen versuchter Vergewaltigung ermitteln, sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Dies teilte die Polizei am Samstagabend mit.

Der Beschuldigte war am 26. Juli festgenommen worden, nachdem er am Abend zuvor in Beuren (Kreis Esslingen) eine junge Frau tätlich angegriffen und zu sexuellen Handlungen aufgefordert hatte. Außerdem steht er im Verdacht, am 23. Juli ein 14-jähriges Mädchen tätlich angegriffen zu haben.

Der 52-Jährige wurde im Laufe des Samstags einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.