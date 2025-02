Immer wieder wurden in den vergangenen Wochen Menschen um ihr Erspartes gebracht. Die Fälle zeigen, wie geschickt die Betrüger bei ihren Anrufen vorgehen.

Phillip Weingand 17.02.2025 - 19:00 Uhr

Die Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen in der Region. Wie sie am Freitag mitteilte, war es am Donnerstag vor allem in den Landkreisen Ostalb, Schwäbisch Hall und Rems-Murr zu Anrufen durch Kriminelle gekommen, die durch verschiedene Tricks versuchten, Menschen um ihr Erspartes zu bringen.