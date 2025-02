Diebe brechen zwei Fahrzeuge auf und lassen Werkzeug und Kleidung mitgehen

Thomas K. Slotwinski 04.02.2025 - 16:53 Uhr

Die Zeiten, in denen Übeltäter vor allem nachts aktiv waren, sind vorbei. Im Bosch-Parkhaus in der Leonberger Poststraße trieben Diebe am Montag zwischen 6 Uhr und 15.45 Uhr ihr Unwesen. Sie machten sich an einem Opel Astra und einem VW Golf zu schaffen. Sie schlugen an beiden Autos jeweils die hintere linke Seitenscheibe ein und wurden fündig.