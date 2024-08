Die Niederlande zählen seit diesem Donnerstag 18 Millionen Einwohner. Es wird eng im am dichtesten bevölkerten Land Europas, das zeigt sich auch in der stramm rechten Migrationspolitik. Wirtschaftlich ist das Land auf Wachstumskurs.

Helmut Hetzel 15.08.2024 - 15:37 Uhr

Es ist noch gar nicht so lange her, da sang das Duo Fluitsma & Van Tijn in den Niederlanden den Superhit: „15 Millionen Menschen auf einem kleinen Stückchen Erde. Denen schreibt man nicht vor, was sie zu tun und zu lassen haben, 15 Millionen Menschen auf einem kleinen Stückchen Erde, die steckt man nicht in eine Zwangsjacke – die lässt man so wie sie sind, lässt sie in ihrer Würde einfach leben.“ Der Song war 1996 lange der Nummer-Eins-Hit in den Charts und ist mittlerweile Kult.