Bevölkerungsschutz: Winnenden erweitert und testet neue Sirenenstandorte

Warnung funktioniert im Ernstfall nur, wenn sie die Menschen wirklich erreicht: zu Hause, unterwegs, bei der Arbeit, im Auto oder nachts im Schlaf. Auch im Rems-Murr-Kreis wird deshalb seit einiger Zeit wieder stärker auf Sirenen gesetzt. Sie sind kein Ersatz für Warn-Apps, Cell Broadcast, Radio, Fernsehen oder Online-Informationen. Aber sie haben einen entscheidenden Vorteil: Sie wecken Aufmerksamkeit – laut, unmittelbar und auch dort, wo das Handy gerade nicht in der Hand liegt.

Der Landkreis verfolgt gemeinsam mit den Städten und Gemeinden das Ziel, ein flächendeckendes Sirenennetz aufzubauen. Nach Angaben des Landratsamts waren im Rems-Murr-Kreis Stand April 2026 insgesamt 144 Sirenen in 23 Kommunen betriebsbereit. Weitere 16 Sirenen in zwei Kommunen sollten ab April installiert werden und in Kürze betriebsbereit sein.

Zwölf dieser 16 Sirenen gehen nun in Winnenden in Dienst. Bis zum 27. Juni nimmt die Firma Hörmann nach Angaben der Stadt die neuen Sirenenstandorte im Stadtgebiet in Betrieb. Damit will die Stadt ihre Möglichkeiten verbessern, die Bevölkerung bei Notfällen, Großschadenslagen oder anderen Gefahren zu warnen.

Mittelfristig sollen nach Angaben des Landratsamts weitere 30 Sirenen in zwei Kommunen aufgebaut werden. Wenn alle bereits geplanten und bekannten Sirenen installiert und betriebsbereit sind, stehen im Rems-Murr-Kreis insgesamt 190 Sirenen in 27 Kommunen als Warninfrastruktur zur Verfügung.

Die neuen Sirenen in Winnenden befinden sich am Rathaus Winnenden, an der Grundschule Hungerberg, an der Schorndorfer Straße, am Lessing-Gymnasium, am Douglasienweg in Schelmenholz, an der Hanweilerstraße in Schelmenholz, an der Ruländerstraße in Hanweiler, am Alten Rathaus Breuningsweiler, an der Grundschule Birkmannsweiler, an der Grundschule Höfen, am Kindergarten Bürg und an der Grundschule Hertmannsweiler.

Sirenen als Teil des Warnmixes

Sirenen gelten im Bevölkerungsschutz als wichtiges Warnmittel, weil ihr lauter Ton in einem großen Umkreis wahrgenommen werden kann. Zugleich sind sie nur ein Baustein im sogenannten Warnmix. Apps wie Nina können kostenlos im Play- und App-Store heruntergeladen werden. Sie warnen bei Gefahren vor Ort und liefern weitere Informationen zur jeweiligen Warnmeldung.

Im Alltag erfüllen Sirenen vor allem einen Weckeffekt: Sie sorgen für Aufmerksamkeit und signalisieren, dass eine wichtige Warnmeldung vorliegt. Auch eine Entwarnung kann durch ein akustisches Signal der Sirenen deutlich wahrnehmbar erfolgen. Die Stadt weist darauf hin, dass es im Ernstfall hilft, die Bedeutung der wichtigsten Sirenentöne zu kennen.

Nach Angaben der Stadt steht ein auf- und abschwellender Heulton von einer Minute für eine Warnung bei Gefahr. Wer dieses Signal hört, sollte Ruhe bewahren und sich über offizielle Kanäle informieren – etwa über Warn-Apps, den Rundfunk oder die Internetseiten der Behörden.

Ein gleichbleibender Dauerton von einer Minute bedeutet Entwarnung. Er signalisiert, dass die Gefahr vorüber ist.

Probealarm in Winnenden am 2. Juli

Im Zuge der Installation plant die Stadt Winnenden einen Vollprobetest. Beim Winnender Warntag am 2. Juli sollen die Sirenen in Winnenden erstmals geplant ausgelöst werden. Das Signal für den Probealarm ertönt um 11 Uhr.

„Mit dem Ausbau unseres Sirenennetzes investieren wir gezielt in die Sicherheit der Bevölkerung in Winnenden. Gerade in Krisensituationen kann jede Minute zählen. Die neuen Sirenen dienen dazu, schnell und großflächig vor Gefahren zu warnen. Sie funktionieren auch dann, wenn Strom, Internet oder Mobilfunknetze ausfallen oder überlastet sind“, sagt Bürgermeister Jürgen Haas.

Stadt rät zur Eigenvorsorge

Neben dem Ausbau der Warninfrastruktur verweist die Stadt Winnenden auch auf die Bedeutung der Eigenvorsorge. Um im Ernstfall nicht unvorbereitet zu sein, raten die Stadt und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe dazu, privat Vorkehrungen zu treffen.

Dazu gehört unter anderem, einen Vorrat an Lebensmitteln anzulegen, um zumindest wenige Tage überbrücken zu können. Auch eine Hausapotheke sollte vorhanden sein. Weitere Informationen zur Vorsorge gibt es beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe unter www.bbk.bund.de/vorsorge.