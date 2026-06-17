Bevölkerungsschutz Winnenden erweitert und testet neue Sirenenstandorte
Der Rems-Murr-Kreis baut sein Sirenennetz aus. Auch Winnenden rüstet nach: Zwölf neue Standorte gehen bis 27. Juni in Betrieb, Anfang Juli folgt der Test.
Der Rems-Murr-Kreis baut sein Sirenennetz aus. Auch Winnenden rüstet nach: Zwölf neue Standorte gehen bis 27. Juni in Betrieb, Anfang Juli folgt der Test.
Warnung funktioniert im Ernstfall nur, wenn sie die Menschen wirklich erreicht: zu Hause, unterwegs, bei der Arbeit, im Auto oder nachts im Schlaf. Auch im Rems-Murr-Kreis wird deshalb seit einiger Zeit wieder stärker auf Sirenen gesetzt. Sie sind kein Ersatz für Warn-Apps, Cell Broadcast, Radio, Fernsehen oder Online-Informationen. Aber sie haben einen entscheidenden Vorteil: Sie wecken Aufmerksamkeit – laut, unmittelbar und auch dort, wo das Handy gerade nicht in der Hand liegt.