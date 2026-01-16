Ein Fan-Event wird überschattet, als mitten in Manhattan Bewaffnete einen Pokémon-Laden überfallen. Die Beute: wertvolle Sammelkarten, Bargeld und ein Telefon.
16.01.2026 - 11:02 Uhr
New York - Bewaffnete Täter haben in New York einen Pokémon-Kartenladen überfallen und Waren im Wert von mehr als 100.000 US-Dollar erbeutet. Drei bis vier maskierte Unbekannte drangen am frühen Mittwochabend (Ortszeit) in das Geschäft "The Poké Court" in Manhattan ein, wie US-Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten.