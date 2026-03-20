Im Tarifkonflikt mit den Piloten ist die Lufthansa auf die streikbereite Gewerkschaft VC zugegangen. Nun nimmt die einen Gesprächsvorschlag der Airline an. Könnte es zu einem Ende der Streiks kommen?
20.03.2026 - 12:56 Uhr
Frankfurt/Main - Hoffnung für Lufthansa-Passagiere kurz vor den Osterferien: In den festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen der Fluggesellschaft und ihren Piloten kommt etwas Bewegung. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) nimmt ein Gesprächsangebot des Konzerns zur betrieblichen Altersversorgung bei Lufthansa und der Frachtgesellschaft Lufthansa Cargo an. Man wolle sich das Angebot erläutern zu lassen, teilte VC in Frankfurt mit. Ein Treffen sei für kommende Woche angesetzt.