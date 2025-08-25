Bewertungen bei Google & Co.: Was Besucher am meisten lieben im Kreis Göppingen

In einer Sache sind sich die Internetnutzer bei Google Maps und Tripadvisor einig: Das Märklineum ist die größte Attraktion im Kreis Göppingen. Sowohl bei den Rezensionen des Kartendiensts als auch bei den Bewertungen auf dem Reiseportal liegt das Museum des Göppinger Modelleisenbahn-Herstellers auf Platz eins. Doch rund um Göppingen gibt es noch mehr Sehenswürdigkeiten, die von Gästen sehr positiv bewertet wurden.

115 Gäste haben auf Tripadvisor eine Bewertung hinterlassen und vergeben für das Märklin-Museum im Schnitt eine 3,9 (von 5). Viel mehr Leute äußerten sich bei den Google-Rezensionen positiv: 2100 Nutzer haben hier bislang im Schnitt 4,4 von 5 Sternen vergeben, ein beachtlicher Wert. „Sehr zu empfehlen für Klein und Groß“, schreibt etwa Besucherin Jennifer, auch Diana ist begeistert: „Absolut sehenswert. Man verliert sämtliches Zeitgefühl.“ Von einer „unvergesslichen Reise in die eigene Kindheit, Gänsehaut pur“, schreibt Frank aus Edertal bei Tripadvisor. Nicht richtig begeistert von seinem Besuch war Stefan aus Geislingen: „Wirklich interessant für die Kinder war es nicht“, hat er bei Tripadvisor als Kommentar hinterlassen.

Tierpark ist ähnlich beliebt wie das Märklineum

Nach den Google-Rezensionen zu urteilen hat der Göppinger Tierpark annähernd so viele Besucher wie das Märklineum: Immerhin haben 1807 User eine Bewertung abgegeben und vergeben im Durchschnitt 4,1 Sterne. „Ein wirklich netter, kleiner Tierpark, der von einem Verein betrieben wird. Sehr nett gemacht. Wirklich einen Besuch wert“, schreibt Simone zu ihrer 5-Sterne-Bewertung.

Viele Rezensenten weisen auf die günstigen und familienfreundlichen Eintrittspreise hin, immer wieder wird aber daran erinnert, dass der Unterhalt des Tierparks ein finanzieller Kraftakt ist: „Man sieht, dass die Pfleger alles liebevoll versuchen in Schuss zu halten, jedoch sieht man auch, dass einfach das Geld fehlt.“ Im Durchschnitt 4,2 Sterne vergaben die User auf Tripadvisor – allerdings sind es nur sechs Bewertungen. Ein weiterer Höhepunkt im Landkreis ist der Göppinger Hausberg samt der Burgruine: Auf 4,6 Sterne bei 1072 Google-Rezensionen kommen die Mauerreste auf dem Hohenstaufen, noch einen Tick besser schneidet der Berggipfel an sich ab: Weitere 182 User vergaben hier unterm Strich nochmals 4,7 Sterne. Gelobt wird – wenig verwunderlich – vor allem die Aussicht: „Wahnsinns Aussichten! Zwar etwas bewölkt gestern, aber tut dem wunderbaren Erlebnis keinen Abbruch“, schreibt Christiane und vergibt fünf Sterne. Genauso gut bewertet Patric den Hohenstaufen, spricht von „fantastischer Aussicht“ und schreibt: „Der Gipfel ist nur zu Fuß erreichbar. Die Mühe lohnt sich aber.“

Kritik am Hohenstaufen: Keine Burg zu sehen

Auf dem Hohenstaufen gibt es nur Mauerreste zu entdecken – das reicht nicht allen. Foto: imago/A. Friedrichs

Auf 4,3 kommt der Hohenstaufen bei Tripadvisor, 40 Besucher haben eine Bewertung abgegeben. Kritisiert wird, dass es gar keine Burg zu sehen gibt: „Leider hatte ich mehr erwartet und war enttäuscht. Mehr als ein paar Grundmauern ist nicht zu erwarten“, bedauert Mam E und vergibt drei Sterne. Ebenso wie Onkel Howdy: „Man sollte nicht zu viel erwarten. Die Betonung liegt auf Ruine! Eine Burg – bis auf die Grundmauern eben weg.“

Löwenpfade finden kaum Beachtung

Höhepunkte für Wanderfreunde im Landkreis sind die Löwenpfade, die Wege sind gut ausgeschildert und bieten tolle Ausblicke und neue Perspektiven. Im Netz finden sie allerdings eher wenig Beachtung, kein einziger hat annähernd 100 Bewertungen; wenn, dann sind sie unterm Strich aber immer sehr gut benotet.

Ganz anders beim Naturpfad Sinneswandel in Bad Boll: Ganze 425 Google-Bewertungen ergeben am Ende 4,6 Sterne. Zwei Attraktionen an der Kreisgrenze sind auch äußerst beliebt: Die Burg Hohenrechberg bekommt bei Google eine 4,7 von 1259 Besuchern, das Urwelt-Museum Hauff in Holzmaden eine 4,4 von 1442 Gästen.

Autobahnraststätte mit vielen Bewertungen

Spitzenplatz

Was die Anzahl der Bewertungen angeht, gibt es einen Platz im Landkreis, der wohl alles andere toppt, wenn auch nicht mit der Gesamtnote von 3,9: Aber sage und schreibe 5599 Besucher haben die Autobahnraststätte Gruibingen Süd bei Google bewertet. Das sind mehr, als die Staatsgalerie Stuttgart aufzuweisen hat (4172/4,6).

Beliebte Burgen

Auf mehr als 5000 Bewertungen kommt kurz hinter der Landkreisgrenze die Burg Hohenneuffen. Im Durchschnitt 4,7 Sterne haben 5445 Rezensenten bei Google hinterlassen. Die Burg Teck hat 3096 Bewertungen und unterm Strich 4,5 Sterne, die Burgruine Helfenstein in Geislingen bekommt von 940 Leuten eine 4,6.