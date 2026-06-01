Bewusster Konsum im Alltag: Warum Anja Chrzanowska auf dem Kessel Festival Pfand sammelt

Mango für unter einem Euro, Fast Fashion, Matcha-Hypes - was für viele zum Lifestyle gehört, gibt Anja Chrzanowska eher Anlass zum Nachdenken. „Ich bin inzwischen eine richtig schlechte Shoppingbegleitung“, sagt sie und lacht. Die 27-jährige Stuttgarterin denkt bei Kleidung nämlich inzwischen weniger an schnelllebige Trends, sondern eher daran, woher sie kommt und ob sie auch wirklich gebraucht wird: „Ich glaube, es sind genau diese vielen kleinen Entscheidungen im Alltag, die am Ende wirklich etwas verändern können.“