Was taugt die 20th-Anniversary-Edition?

Beyond Good and Evil

Das Action-Adventure „Beyond Good and Evil“ ist 20 Jahre alt und hat eine Anniversary-Edition bekommen. Lohnt der Kauf der aufpolierten Version?

Lukas Jenkner 08.07.2024 - 14:46 Uhr

„Beyond Good and Evil“? War da was? Während sich manche Videospiele zu millionenschweren Franchises entwickelt und andere digitale Geschichte geschrieben haben, gilt für das Action-Adventure aus dem Hause Ubisoft beides nicht so richtig. Als es vor gut 20 Jahren erschien, war es beileibe kein Verkaufsschlager, mauserte sich aber über die Jahre zum Publikumsliebling und Geheimtipp.