Millionen nutzen die «Lidl Plus»-App. Verbraucherschützer klagten, weil die Nutzung ihrer Meinung nach nicht kostenlos ist - bislang erfolglos. Nun müssen die Richter in Karlsruhe ran.
06.10.2025 - 17:09 Uhr
Stuttgart/Berlin - Der Rechtsstreit zwischen Verbraucherschützern und dem Discounter Lidl um die "Lidl Plus"-App geht in die nächste Instanz. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat Revision zum Bundesgerichtshof (BGH) - dem höchsten deutschen Zivilgericht - eingereicht. Das teilte ein Verbandssprecher mit. Zuvor hatte die "Lebensmittelzeitung" berichtet.