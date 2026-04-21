Italien muss seine Strand-Konzessionen künftig EU-weit ausschreiben. Die Rechtsregierung in Rom kann nicht mehr länger ihre schützende Hand über die Lido-Betreiber halten.
Noch geht es beschaulich zu an den Stränden des Belpaese: Die Lidos sind seit Ostern geöffnet, aber die meisten Strandbad-Betreiber haben erst einen kleinen Teil ihrer Sonnenschirme aufgestellt. Es lohnt sich noch nicht: Es kommen erst wenige Gäste an Meer, vor allem Rentner, und sie kommen in der Regel auch nicht zum Baden, sondern um an der Bar einen Kaffee zu trinken oder einen Imbiss zu sich zu nehmen. Das Meerwasser hat noch keine 20 Grad. „Wir haben keine Eile mit dem Baden, im Unterschied zu den Touristen haben wir das Meer ja das ganze Jahr, und so können wir warten, bis die Temperaturen angenehmer sind“, sagt Francesco, ein im Moment wenig beschäftigter Kellner im Lido Selvaggio von Sperlonga südlich von Rom.