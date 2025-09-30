Der rechtsextreme israelische Minister Smotrich nennt Trumps Gaza-Plan einen Fehlschlag. Er wirft dem Vorschlag schwere diplomatische Fehler und falsche politische Signale vor.
30.09.2025 - 10:44 Uhr
Der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich hat den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump für den Gazastreifen scharf kritisiert. In einem langen Beitrag im Onlinedienst X schrieb Smotrich am Dienstag von einem "eklatanten diplomatischen Fehlschlag". Der Plan sei eine Abkehr "von allen Lehren des 7. Oktober", fügte er mit Blick auf den Hamas-Angriff auf Israel vor knapp zwei Jahren hinzu.