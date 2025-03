Auch wenn es die Bahn unserem Kolumnisten KNITZ oft nicht einfach macht – zumeist genießt er das Leben selbst in vollen Zügen.

KNITZ 18.03.2025 - 06:00 Uhr

Aufs Menschliche übertragen würde KNITZ sein Verhältnis zur Bahn mit einer nicht ganz einfachen Liebesbeziehung vergleichen. Bei allen Schwierigkeiten, die der Alltag so mit sich bringt, will er nicht von ihr lassen. Auch, weil er die Hoffnung nicht aufgeben will, dass es irgendwann wieder läuft.