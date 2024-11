Der Bezirksbeirat Mühlhausen fordert Auskünfte zur Fortentwicklung und zum Planungsstand – vom Spielplatz bis zum Hochwasserschutz.

Iris Frey 29.11.2024 - 10:57 Uhr

„Die Themen in fünf von sechs Anträgen sind seit vielen Jahren nicht beantwortet“, so SPD-Bezirksbeirat Johannes Jäger. CDU-Bezirksbeirätin Monika Kurfeß erklärte: „Es ist traurig, dass wir immer nachfragen müssen.“ Bürgern und Bezirksbeirat brennt das Thema Hochwasserschutz seit dem Starkregen mit Hochwasserwelle in Alt-Mühlhausen im Jahr 2018 unter den Nägeln. So fordert das Gremium von der Stadt Auskunft über die Planung eines umfassenden Hochwasserschutzes für den Stadtbezirk, primär für ein Jahrhunderthochwasser des Feuerbach, aber auch des Neckars. In den vergangenen zwei Jahren hätten die Räte nichts Ernsthaftes dazu gehört, „wir müssen befürchten, dass es in nächster Zeit schlimmer kommt“, mahnte Jäger. Auch der Vorsitzende des Bürgervereins Mühlhausen, Heinz Morhard, hatte in der Bürgersprechstunde Auskunft dazu gefordert und zudem auf Feuchtigkeitsschäden an der Turn- und Versammlungshalle hingewiesen.