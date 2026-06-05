Bezirksliga Enz/Murr 95 Prozent Kopfsache: SV Pattonville vor dem Nervenspiel der Saison
Dem SV Pattonville reicht ein Punkt gegen den TSV Schwieberdingen für den direkten Klassenverbleib. Bei einer Niederlage geht es in die Relegation.
Dem SV Pattonville reicht ein Punkt gegen den TSV Schwieberdingen für den direkten Klassenverbleib. Bei einer Niederlage geht es in die Relegation.
Auf die Frage, ob er sich schon mit Drita Kosova Kornwestheim beschäftigt hat, kann Francis Pola keine eindeutige Antwort geben: „Einerseits könnte das für uns Thema werden, andererseits ist es noch weit weg“, sagt der Trainer des SV Pattonville. Er und seine Mannschaft hoffen vor dem letzten Spieltag in der Bezirksliga Enz/Murr jedenfalls, dass sie sich nicht mit dem aktuellen Zweiten der Kreisliga A 2 befassen müssen, denn in dem Fall würde der SVP die Saison auf dem Relegationsrang beenden und würden dann eben auf die Kornwestheimer treffen.