Bezirksliga Enz/Murr Am liebsten auf dem Pferdemarkt feiern
Der FC Marbach fährt selbstbewusst zum Duell nach Bietigheim und Coach Steffen Leibold freut sich auf Teammanager Claudio Ferrara.
Steffen Leibold ist zwar kein passionierten Reiter, der Trainer des FC Marbach freut sich dennoch auf die Fahrt an diesem Samstag nach Bietigheim, wo der traditionelle Pferdemarkt stattfindet. Seine Vorfreude gilt aber weniger den Vierbeinern, sondern dem Wiedersehen mit Claudio Ferrara, dem Teammanager von Gegner SGV Germania Bietigheim II. Mit ihm verbindet Leibold zwar keine Freundschaft, aber das Verhältnis ist von gegenseitigem Respekt geprägt. „Ich schätze ihn sehr als Mensch und er macht in Bietigheim gute Arbeit“, sagt Leibold, der auch schon mal für kurze Zeit beim SGV als Physiotherapeut tätig war.