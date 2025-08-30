 
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Am liebsten auf dem Pferdemarkt feiern

Bezirksliga Enz/Murr Am liebsten auf dem Pferdemarkt feiern

Bezirksliga Enz/Murr: Am liebsten auf dem Pferdemarkt feiern
1
Vorfreude herrscht bei Steffen ). Foto: Avanti

Der FC Marbach fährt selbstbewusst zum Duell nach Bietigheim und Coach Steffen Leibold freut sich auf Teammanager Claudio Ferrara.

Steffen Leibold ist zwar kein passionierten Reiter, der Trainer des FC Marbach freut sich dennoch auf die Fahrt an diesem Samstag nach Bietigheim, wo der traditionelle Pferdemarkt stattfindet. Seine Vorfreude gilt aber weniger den Vierbeinern, sondern dem Wiedersehen mit Claudio Ferrara, dem Teammanager von Gegner SGV Germania Bietigheim II. Mit ihm verbindet Leibold zwar keine Freundschaft, aber das Verhältnis ist von gegenseitigem Respekt geprägt. „Ich schätze ihn sehr als Mensch und er macht in Bietigheim gute Arbeit“, sagt Leibold, der auch schon mal für kurze Zeit beim SGV als Physiotherapeut tätig war.

 

In dieser Position ist er auch beim FC Marbach eingestiegen und inzwischen ist er zusammen mit Dominik Gallert als Coach für das Team verantwortlich. Beide absolvieren demnächst auch gemeinsam den Trainerschein. Es ist Leibolds erster Auftritt an der Seitenlinie in dieser Runde, weil er aus familiären Gründen zweimal passen musste und Gallert, der hin und wieder auch noch als Spieler auf dem Feld steht, hat ihn erfolgreich vertreten. Leibold hat es aus der Ferne gefallen, was die Mannschaft bislang in der Bezirksliga Enz/Murr abgeliefert hat.

Vier Punkte gegen zwei starke Gegner

Vier Punkte haben die Marbacher gegen die beiden starken Gegner Aldingen und Besigheim geholt. „Da einige Spieler noch fehlen, sind wir noch enger zusammengerückt und das Team geht zusammen durchs Feuer“, sagt Leibold. Überhaupt habe sich in der Vorbereitung ein extrem guter Teamgeist entwickelt.

Wie sich die beiden Trainer dann die Aufgaben an diesem Samstag konkret aufteilen, ist noch offen. Tendenziell spricht aber viel dafür, dass beide das Match coachen werden. Einig sind sich die angehenden Fußball-Lehrer aber über die Ziele für die Begegnung: „Nach vier Punkten und nur einem Gegentor werden wir uns nicht verstecken und verstehen uns gegen den Aufstiegskandidaten nicht als Sparringspartner“, sagt Leibold. Auch wenn das Spiel ausnahmsweise an einem Samstag stattfindet, haben die Trainer unter der Woche nichts an den routinemäßigen Abläufen verändert, die zuletzt ja auch sehr erfolgreich waren. Die Mannschaft freut sich auf das Samstagspiel, weil man dann den Sonntag zur Regeneration nutzen kann. „Das Pferdemarktspiel wollen wir dem Gegner nicht versüßen und am liebsten selbst dort feiern gehen“, sagt Leibold.

