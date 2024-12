War es der Effekt des Trainerwechsels, der Wunsch, mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause zu gehen oder vielleicht das endlich einmal vorhandene Spielglück? Wahrscheinlich eine Mischung aus den drei Faktoren – jedenfalls gelang dem SV Kornwestheim beim Auftritt beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen II mit dem 3:1 (2:0) ein versöhnlicher Jahresabschluss in der Bezirksliga Enz/Murr und damit ein Ergebnis, dass im Kampf um den Klassenverbleib bei allen Beteiligten wieder Hoffnung aufkommen lässt nach ereignisreichen und emotionalen Tagen. Der Club hatte sich Anfang der Woche von Coach Markus Koch und seinem Trainerteam getrennt und Maximilian Frenken, Abteilungsleiter Fußball, übernahm für das letzte Vorrundenspiel die Verantwortung auf der Bank. Mit Erfolg.

„Die Mannschaft hat heute emotional alles auf dem Platz gelassen und war sehr fokussiert“, sagte Frenken. Zudem hätte die Formation endlich auch mal das Spielglück auf ihre Seite gezogen, denn der Gastgeber war nach einer gelb/roten Karte nach 15 Minuten nur noch mit zehn Mann auf dem Feld. Das spielte den Kornwestheimern in die Karten. Fünf Minuten später verwertete Nico Schürmann eine schöne Kombination zur 1:0 Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Sandro Freitas auf 2:0.

Lesen Sie auch

Neuer Coach soll vor Weihnachten präsentiert werden

„Wir haben uns von dem Ergebnis dann nicht in Sicherheit wiegen lassen, sondern nachgelegt“, sagt Frenken. Der zweite Treffer von Sandro Freitas nach 54 Minuten frustrierte dann auch den FSV, dem erst in der 80. Minute der Anschlusstreffer gelang. Der SVK hielt die drei Punkte fest. „Man hat gemerkt, dass das Team diese Punkte unbedingt will“, sagte Frenken, der zusammen mit weiteren Vorstandsmitgliedern einen Nachfolger für Markus Koch suchen will, der noch vor Weihnachten verkündet werden soll. „Wir denken in alle Richtungen und wollen zudem noch neue Spieler in allen Mannschaftsteilen dazu holen“, sagt Frenken.

SV Kornwestheim: Kaiser – Altobelli, Aydin (90. Anar), Freitas (82. Nicolazzo), Hartmann, Läubin, Mira (74. Ibeazor), Pfitzner, Reichert, Schürmann (67. Löffler), Strehlow