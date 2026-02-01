 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Coach Raimondo bereit fürs nächste Wechselbad

Bezirksliga Enz/murr Coach Raimondo bereit fürs nächste Wechselbad

Bezirksliga Enz/murr: Coach Raimondo bereit fürs nächste Wechselbad
1
Marco Reichert ist nach seiner Schulterverletzung zurück im Team des SV Kornwestheim. Foto: Baumann

Zum Rückrundenstart in der Bezirksliga Enz/Murr freut sich der SV Kornwestheim über das Comeback von drei Stammkräften und drei Neuzugänge.

Es war schon ein Wechselbad der Gefühle, durch das die Spieler des Fußball-Bezirksligisten SV Kornwestheim ihren Trainer Roberto Raimondo genommen haben. Da war das 7:1-Torfestival gegen den großen Favoriten TV Aldingen ebenso dabei wie in der Mitte der Hinrunde dann fünf Niederlagen in Serie, die der Coach dann aber eher als Ergebnis- denn Formkrise seiner Mannschaft einstufte. „Da waren wir fünf Spiele aus dem Tritt. Das war auch dem unrhythmischen Auftakt mit vielen englischen Wochen geschuldet“, sagt Raimondo.

 
Roberto Raimondo schätzt den Zusammenhalt in seinem Team. Foto: Baumann

Aber auch in dieser Phase sei nie Unruhe in und um das Team entstanden. „Da zeigt sich der Zusammenhalt und der positive Charakter der Mannschaft“, sagt der Coach. Am meisten geärgert hat ihn die Heimniederlage beim 2:3 gegen den FC Marbach. Gefreut hat er sich über die Entwicklung von Gian Luca Altobelli, Marco Schwalb und Cedric Schröder, die den „nächsten Schritt“ gemacht hätten. Und richtig versöhnlich waren dann die beiden Siege vor der Weihnachtspause, die dem SV Kornwestheim Rang neun und 22 Punkte bescherten.

Froh über die Rückkehr von vier Stammspielern

Vor dem sonntäglichen Duell (14.30 Uhr) im Heimspiel gegen das abgeschlagene Schlusslicht TV Pflugfelden geht der Blick jetzt nach vorne. Roberto Raimondo hatte die Seinen wegen des frühen Rückrundenstarts bereits am 2. Januar wieder auf den Kunstrasen gebeten. „Ich bin sehr zufrieden über die Trainingsbeteiligung und vor allem auch über die Rückkehr von Marco Reichert, Stefano Nicolazzo und Kevin Hachenbruch“, sagt der Trainer.

Über das Comeback von Reichert wir sich auch Kornwestheims Torjäger Lionel Schmidt freuen, der wieder einen Flankengeber mehr auf dem Rasen hat. Schwer wiegen aber noch die langfristen Ausfälle von Sandro Freitas und Paul Beck (beide Kreuzbandriss) und in einem Testspiel hat sich jetzt auch noch Pirmin Löffler einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen.

Drei Neue für den SV Kornwestheim

Auch deshalb gab jetzt drei Neue für das Kornwestheimer Kollektiv: Marko Makovic kommt vom TV Aldingen, Dennis Bechtold aus Eltingen und aus der zweiten Mannschaft wurde Zdenet Polizoakis hochgezogen. Jetzt sollen die ersten Punkte gegen den TV Pflugfelden eingefahren werden.

Das Team ist mit erst drei Zählern in der Tabelle der Bezirksliga Enz/Murr schon so weit abgehängt, dass es längst als erster Absteiger gehandelt wird. Der Klub überlegte schon, das Team ganz zurückzuziehen, hat sich in der Pause aber für einen Trainerwechsel entschieden. Für Tolgahan Kap hat Sezer Kolkiran übernommen. „Das kann neue Impulse bringen und auch deshalb werden wir den Gegner nicht unterschätzen“, sagt Roberto Raimondo. Mal schauen, in welche Gefühlswelt ihn seine Mannschaft am Sonntag stürzt.

Weitere Themen

Bezirksliga Enz/Murr: Wie ein Trainerduo für den Stimmungswandel beim FC Marbach gesorgt hat

Bezirksliga Enz/Murr Wie ein Trainerduo für den Stimmungswandel beim FC Marbach gesorgt hat

Fußball-Bezirksligist FC Marbach geht mit fünf Neuen in den Rückrunden-Auftakt beim TV Aldingen, muss aber auch den Abgang von vier Akteuren verkraften.
Von Elke Rutschmann
Fußball-Bezirksliga: SV Pattonville: Verletzungssorgen trüben Pattonville-Aufschwung

Fußball-Bezirksliga: SV Pattonville Verletzungssorgen trüben Pattonville-Aufschwung

Zum Rückrundenauftakt fehlen dem Fußball-Bezirksligisten mehrere Leistungsträger. Trainer Pola arbeitet weiter an den Baustellen des Teams.
Von Marius Gschwendtner
Handball 3. Liga Süd: Kornwestheimer Vereinsikone feiert „Volljährigkeit“

Handball 3. Liga Süd Kornwestheimer Vereinsikone feiert „Volljährigkeit“

Kapitän Christopher Tinti geht beim Handball-Drittligisten SV Kornwestheim ins 18. Jahr. Am Samstagabend kommt der Tabellendritte HC Erlangen 2 zum Topspiel.
Von Melanie Bürkle
Handball Oberliga: Platz acht ist für SGSB-Männer trügerisch

Handball Oberliga Platz acht ist für SGSB-Männer trügerisch

Beim Derby in der Langhanshalle will die SG Schozach-Bottwartal Revanche gegen den TSV Bönnigheim und von Beginn an präsent sein.
Von Melanie Bürkle
Volleyball-Boom in Ludwigsburg: Viel Lob für Barock Volleys: „Die Liga kann dankbar sein für diesen Aufsteiger“

Volleyball-Boom in Ludwigsburg Viel Lob für Barock Volleys: „Die Liga kann dankbar sein für diesen Aufsteiger“

Immer mehr Zuschauer wollen Bundesligist Barock Volleys in Ludwigsburg sehen. Auch Liga-Geschäftsführerin Kim Renkema ist begeistert von der Entwicklung. Wird eine Halle bald zu klein?
Von Elke Rutschmann
Handball 3. Liga: Wie die Lurchis das Topspiel im Kopf entscheiden

Handball 3. Liga Wie die Lurchis das Topspiel im Kopf entscheiden

Tabellenführung ausgebaut: Die Kornwestheimer Handballer behalten im Derby-Kracher gegen den VfL Pfullingen einen kühlen Kopf und triumphieren mit 28:24 (16:15.
Von Melanie Bürkle
Handball 3. Liga: Aufstiegsträume in Kornwestheim: „Wir werden uns über alles Gedanken machen“

Handball 3. Liga Aufstiegsträume in Kornwestheim: „Wir werden uns über alles Gedanken machen“

Doppel-Interview:
Falls die Handballer des SV Kornwestheim sportlich den Aufstieg in die 2. Liga schaffen, sind infrastrukturell für den Klub noch viele Hürden zu meistern.
Von Melanie Bürkle
Handball: SV Kornwestheim: SVK-Gegner Pfullingen rüstet vor dem Derby auf – die Kornwestheimer sind gewarnt

Handball: SV Kornwestheim SVK-Gegner Pfullingen rüstet vor dem Derby auf – die Kornwestheimer sind gewarnt

Nach dem denkwürdigen Hinspiel sind die Handball-Lurchis nun im nächsten Drittliga-Derby beim VfL Pfullingen gefordert. SVK-Coach Alexander Schurr lobt den Transfer der Gastgeber.
Von Melanie Bürkle
Kornwestheimer Ex-Handballer: Was der Teammanager Kugel wirklich hinter den Kulissen tut

Kornwestheimer Ex-Handballer Was der Teammanager Kugel wirklich hinter den Kulissen tut

Fabian Kugel hängte seine Handballschuhe beim SV Kornwestheim bereits an den Nagel. Im Interview spricht er über sein Blitz-Comeback und seine neue Rolle beim Drittligisten.
Von Melanie Bürkle
Handball 3. Liga: Der Spitzenreiter und Coach Alexander Schurr verlängern

Handball 3. Liga Der Spitzenreiter und Coach Alexander Schurr verlängern

Mit einer starken Trefferquote fegt Drittligist SV Kornwestheim auch den TuS Fürstenfeldbruck mit 35:22 aus der Halle und feiert Weihnachten als Nummer eins.
Von Elke Rutschmann
Weitere Artikel zu Neuzugänge
 
 