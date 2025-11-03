Beim 1:1 gegen den SV Löchgau II zeigt Fußball-Bezirksligist Pattonville seine stabile Qualität und freut sich über den Punkt gegen den Favoriten.
03.11.2025 - 21:35 Uhr
Manchmal hilft der Blick zurück, um sich über den Augenblick zu freuen. Selbiges hat Pattonvilles Interimstrainer Francis Pola nach dem 1:1( 1:1) des SV Pattonville am Sonntagabend nach dem Bezirksliga-Duell gegen den FC Löchgau II gemacht. „Vor einigen Wochen hätten wir das Spiel noch verloren. Für uns ist das ein wirklicher Punktgewinn“, sagte der Fußball-Lehrer.