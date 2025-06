Für Stürmer ist es besonders einfach in einer starken Mannschaft zu glänzen, wenn sie von den Mitspielern entsprechend mit Bällen gefüttert werden. Kein Wunder, dass Harry Kane bei den Bayern zum zweiten Mal in Serie die meisten Dinger in der Bundesliga versenkt hat. Eine viel größere Kunst aber ist es, wenn ein Torjäger auch bei einer nicht so erfolgreichen Mannschaft zu den besten Schützen seiner Liga zählt.