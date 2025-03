Wie Bezirksligist SVK Kornwestheim gegen den TSV Lomersheim am Sonntag das Sechspunktespiel für sich entscheiden will.

Elke Rutschmann 07.03.2025 - 15:30 Uhr

Roberto Raimondo ist auch Tage danach immer noch begeistert von seiner Mannschaft, die am vergangenen Sonntag nach einem 1:3-Rückstand noch ein Remis beim damaligen Tabellendritten TSV Schwieberdingen geholt hat. „Jetzt hat das Team wieder den Glauben an sich gefunden“, sagt der neue Coach des SV Kornwestheim. Die Zuversicht, dass es doch noch reichen könnte für den Klassenverbleib in der Bezirksliga Enz/Murr wäre bei seinem Ensemble aber noch größer, wenn es an diesem Sonntag (15 Uhr) im heimischen Stadion den TSV Phönix Lomersheim besiegen würde, der noch drei Zähler vor dem SVK liegt.