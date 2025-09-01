Der späte Einstieg in die Bezirksliga Enz/Murr hat dem SV Kornwestheim nicht geschadet. Im Gegenteil. Die Mannschaft von Trainer Roberto Raimondo legte mit dem 4:1 (3:0)-Erfolg beim FV Löchgau II einen Traumstart in die Runde hin und setzte den Erfolgskurs aus der vergangenen Rückserie fort. „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir uns für die gute Vorbereitung belohnen sollen und das hat sie perfekt umgesetzt“, sagt Roberto Raimondo. Die Tore auf dem großen Kunstrasenplatz in Löchgau fielen für den Coach zum stets optimalen Zeitpunkt. Kurioserweise waren die Kornwestheim drei Mal mit dem Kopf erfolgreich.

Den Anfang machte Georgios Kotsinas, der nach elf Minuten nach einer Ecke per Kopf zum 1:0 verwandelte. Marco Schwalb, der Neuzugang vom TSV Münchingen, feierte einen perfekten Einstand bei seinem neuen Team und steuerte ebenfalls zwei Kopfballtreffer bei. Der erste (22.) gelang ihm nach schöner Vorarbeit von Lionel Schmidt und Timo Plitzner. Schmidt war dann 22 Minuten später erneut der Vorlagengeber zum dritten Kornwestheimer Treffer.

Am Mittwoch Pokalspiel beim TSV Affalterbach

Nach der Pause setzten die Gäste dann erneut ein Zeichen und trafen durch Marco Reichert (47.) zum 4:0. Der Kapitän machte sich einen Tag nach seinem Geburtstag damit selbst das schönste Geschenk. Als sich dann gegen Ende der Partie doch kurz der Schlendrian einschlich bei den Kornwestheimern, gelang den Gastgebern noch der Ehrentreffer zum 1:4.

Die Kornwestheimer müssen jetzt wieder zwei Wochen warten, ehe sie in der Liga wieder zum Einsatz kommen, denn die Partie gegen den TSV Schwieberdingen wurde verlegt. „Da ist es natürlich nicht leicht, in den Rhythmus zu kommen“, sagt Coach Roberto Raimondo.

Ganz ohne Einsatz aber bleiben die Kornwestheimer nicht, denn am Mittwoch steht das Bezirkspokalspiel beim TSV Affalterbach auf dem Programm. Roberto Raimondo wird in dieser Partie auch den Spielern eine Chance geben, die erst noch richtig fit werden müssen. Unterschätzen wird er den Gegner aber nicht, denn zum Saisonstart hat der A-Ligist mit 6:1 gegen den GSV Pleidelsheim II gewonnen. „Wer mich kennt weiß, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen.“