Bezirksliga Enz/Murr: Drei Tore reichen FC Marbach nicht für drei Punkte

Christos Makriagiannis hatte seinem Team noch vor den beiden Topspielern des TSV Merklingen gewarnt. „Auf Dzanan Mehicevic und Kai Woischiski müssen wir besonders achten“, sagte der Trainer des FC Marbach vor dem Bezirksliga-Duell in Merklingen. Um so ärgerlicher war es, dass sich ausgerechnet diese beiden Offensivspieler beim 3:3 (1:1) in die Torschützenliste eintragen konnten. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als Woischiski eine Unachtsamkeit des Marbacher Keeper Christopher Meyer zur Führung per Bogenlampe nutzte. Der Schockmoment bei den Marbachern hielt aber nicht lange, denn nach einer stark geschlagenen Ecke glich der FCM durch ein Eigentor von Benjamin Grieshaber (8. Minute) aus. „Wir haben eine tolle Reaktion gezeigt“, sagte Makriagiannis. Mehr noch, zwei Minuten später ging seine Formation durch einen satten Schuss aus 16 Metern durch Burka Yalman mit 2:1 in Führung.

Foul an Luis Herre wird nicht geahndet Nach der Pause war erneut Kai Woischiski (58.) zur Stelle und verwandelte einen direkten Freistoß zum Ausgleich. Bei den Marbacher markte man, dass der Fokus unter der Woche auf dem Torschusstraining lag, denn die Chancenauswertung war bislang das Manko des FCM. Diesmal lief es besser. Pablo Mailänder vollendete in der 69. Minute nach einem Doppelpass zum 3:2. „Wenn du auswärts drei Tore schießt, solltest du das Spiel dann auch gewinnen“, sagte Makriagiannis. Es wurde aber nichts daraus, weil Merklingens zweiter Toptorjäger Mehicevic in der 84. Minute der Ausgleich gelang. Zudem war eine Entscheidung des Schiedsrichters umstritten, der nach einem Foul an Marbachs Luis Herre nicht auf den Punkt zeigte. „Wir sind dennoch auf einem guten Weg“, sagte der Coach, dessen Team weiter auf Rang acht steht.