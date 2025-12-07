Zuletzt war der FC Marbach vor acht Jahren so erfolgreich wie in der aktuellen Hinrunde.
07.12.2025 - 08:00 Uhr
Man muss schon ein bisschen in der Annalen des FC Marbach kramen, um auf eine ähnlich erfolgreiche Hinserie in der Bezirksliga Enz/Murr zu stoßen, wie in der aktuellen Spielzeit. Dritter sind die Marbacher im Winter 2017 gewesen. Der heutige Coach Steffen Leibold stand damals noch als Spieler auf dem Platz. Jetzt hat er mit seinem Trainerteam erneut eine starke Hinserie hingelegt und grüßt vor dem letzten Spiel bei AKV B. G. Ludwigsburg vom fünften Platz. 26 Punkte hat der FCM bislang gesammelt mit acht Siegen und einem Remis. Nur fünf Mal ging man ohne Ausbeute vom Platz.