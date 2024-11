Auch ungewöhnliche Konstellationen können die Fußball-Frauen des SV Kornwestheim nicht stoppen: Das Bezirksliga-Duell gegen die SG SV Horrheim/SV Sternenfels /TSV Häfnerhaslach II musste im sogenannten Flex-Modus angepfiffen werden, da die Gäste nicht genügend Spielerinnen aufbieten konnten. Im Spiel 9 gegen 9 gingen die SVK-Frauen mit einem 7:0 (4:9) vom Platz, sicherten sich am zehnten Spieltag den neunten Sieg und bleiben weiterhin Tabellenführer.

Besser hätte der Start in die Partie nicht laufen können: Durch einen schnellen Doppelschlag von Selen-Denise Sag (3.) und Daniela Schindler (8.) ging die Mannschaft von Trainer Sascha Bahn schnell mit 2:0 in Führung. Anabel Lilja (23.) erhöhte auf 3:0. Nach 27 Minuten verließ Paula Schöninger von SVK das Feld und Vera Benner kam in die Partie. Daniela Schindler (36.) sorgten für den verdienten 4:0-Pausenstand.

Im Tor der Kornwestheimerinnen stand diesmal Benan Aydin, die sich im gesamten Spiel mangels Chancen der Gegnerinnen nicht auszeichnen konnte. Anna Schöninger (58.) erhöhte mit einem schönen Distanzschuss. Vera Benner (70.) und Marcia Wenninger (74.) sorgten für den 7:0-Endstand. Mitte der zweiten Halbzeit mussten die Gäste verletzungsbedingt mit acht Spielerinnen weiterspielen. Aus Fairnessgründen entschied sich das Trainergespann Sascha Bahr und Daniel Hönes ebenfalls eine Spielerin vom Platz zu nehmen.

Schon jetzt heiß auf das Topspiel in zwei Wochen

„Die Mannschaft hat die Aufgabe gut angenommen und schöne Kombinationen gezeigt“, sagte SVK-Trainer Sascha Bahr. Auch die Umstellung in den ungewohnten Flex-Modus haben die Mannschaft gemeistert. „Nun bereiten wir uns zwei Wochen auf das Spitzenspiel gegen Schafhausen vor“, sagt Bahr mit Blick auf das Spitzenduell gegen den Tabellenzweiten Schafhausen, der aber ein Spiel weniger ausgetragen hat als die Kornwestheimerinnen.

Am kommenden Wochenende haben die Frauen spielfrei ehe am 17. November der TSV Schafhausen nach Kornwestheim kommt. Mit einem Sieg würden die SVK-Frauen weiter im Aufstiegsrennen bleiben.

SV Kornwestheim: Aydin – Nowak, A. Schöninger (58. Überall) , P. Schöninger (25. Benner), Bolkart, Nowak, Lilja, Sag (73. Motzer), Schindler (71. Wenninger).