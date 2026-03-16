Bezirksliga Enz/Murr Frust statt Punkte beim SV Pattonville und dem SV Kornwestheim
Nach dem 2:3 bei Phönix Lomersheim rutscht der SVP auf einen Abstiegsplatz, der SVK zahlt beim 1:4 in Besigheim ohne vier Leistungsträger „Lehrgeld“.
Nach dem 2:3 bei Phönix Lomersheim rutscht der SVP auf einen Abstiegsplatz, der SVK zahlt beim 1:4 in Besigheim ohne vier Leistungsträger „Lehrgeld“.
Kornwestheims Trainer Roberto Raimondo wusste, dass es für sein Team ohne vier wichtige Stammspieler kein leichter Auftritt werden würde bei der Spvgg Besigheim. Leider hat sich dann im Bezirksliga-Duell seine Prognose bestätigt. Seine Elf unterlag mit 1:4 (0:2) beim Tabellenvierten. „Sie haben verdient gewonnen. Wir waren nicht giftig genug“, sagte der Coach. Es fing schon schlecht an für die Kornwestheimer, mit einem „dummen Foul“ im Strafraum, wie Raimondo formulierte, und Pascal Wolter traf per Strafstoß nach 17 Minuten für die Gastgeber. Danach bekam der SVK weiter keinen Zugrifft im Mittelfeld und Wolter gelang in der 36. Minute ein Doppelpack.