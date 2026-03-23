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  6. Gegen das Topteam fehlen dem FC Marbach nur die Punkte

Bezirksliga Enz/Murr Gegen das Topteam fehlen dem FC Marbach nur die Punkte

Bezirksliga Enz/Murr: Gegen das Topteam fehlen dem FC Marbach nur die Punkte
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Zumindest ein Höhepunkt für den FCM: Sebastian Feilner gelang ein Freistoßtor. Foto: Avanti/Archiv

Der FC Marbach unterliegt in einer chancenreichen Partie mit 1:2 gegen den Tabellendritten TSV Heimsheim.

Was nimmt man mit aus einem Fußballspiel, wenn man schon die Punkte dem Gegner überlassen muss? Christos Makrigiannis, Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Marbach muss nicht lange überlegen nach der 1:2 (0:2)-Niederlage am Sonntagnachmittag gegen den TSV Heimsheim. „Die Leistung aus der zweiten Hälfte, als wir das Spiel dominiert, aber leider mal wieder fahrlässig mit unseren Torchancen umgegangen sind“, sagt der Trainer.

 

Aber nicht nur die zweite Spielhälfte macht Mut, denn der FCM begegnete dem Tabellendritten durchgängig auf Augenhöhe. Das sah man auch in der deutlichen Ansprache nach der Partie von Heimsheims Trainer Heiko Dieter, der seine Mannschaft ziemlich zusammenfaltete.

Dem bislang so starken Aufsteiger genügte mehr oder weniger eine Torchance in der 22. Minute für am Ende zwei Tore, als Mike Martin nach einer Ecke zum 0:1 erfolgreich war. Denn der zweite Heimsheimer Treffer fiel nicht aus dem Spiel heraus, sondern nach einem für die Marbacher fragwürdigen Strafstoß, den Lino Widmaier (34.) verwandelte. Selbst die Gäste waren nach dem Elfmeterpfiff überrascht.

FCM spielt sich gegen Favoriten Chancenplus heraus

Die Marbacher ließen sich aber auch nach der umstrittenen Entscheidung nicht aus dem Konzept bringen. In der zweiten Hälfte kamen sie nicht nur nach einem sehenswerten Freistoß durch Sebastian Feilner (47.) auf 1:2 heran, sondern ließen gar keine Chancen der Gäste mehr zu, bei denen auch die gefürchteten Brüder Lino und Tim Widmann-nicht zur Entfaltung kamen. Mehr noch, der FCM hatte die Kontrolle und durch den Druck kam der Favorit immer häufiger ins Schwimmen. Aber weder die beiden Chancen von Winterzugang Alessio Iaciancio (65./70.) noch ein tolle Kombination von Luis Herre und Pablo Mailänder führten zum eigentlich verdienten Ausgleich. „Wir haben aber gesehen, dass wir gegen ein Top-Team nicht nur mithalten können, sondern sogar ein Chancenplus herausspielen können“, sagte Christos Makrigiannis.

Die Marbacher sind jetzt punktgleich mit dem Achten TASV Hessigheim auf Rang neun.

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