Bezirksliga Enz/Murr Gegen das Topteam fehlen dem FC Marbach nur die Punkte
Der FC Marbach unterliegt in einer chancenreichen Partie mit 1:2 gegen den Tabellendritten TSV Heimsheim.
Der FC Marbach unterliegt in einer chancenreichen Partie mit 1:2 gegen den Tabellendritten TSV Heimsheim.
Was nimmt man mit aus einem Fußballspiel, wenn man schon die Punkte dem Gegner überlassen muss? Christos Makrigiannis, Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Marbach muss nicht lange überlegen nach der 1:2 (0:2)-Niederlage am Sonntagnachmittag gegen den TSV Heimsheim. „Die Leistung aus der zweiten Hälfte, als wir das Spiel dominiert, aber leider mal wieder fahrlässig mit unseren Torchancen umgegangen sind“, sagt der Trainer.