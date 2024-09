Nach dem 4:1 in Lomersheim herrscht Erleichterung beim SV Kornwestheim, beim SV Pattonville reagiert man irritiert auf die Spielleitung beim 1:3 in Aldingen.

Elke Rutschmann 09.09.2024 - 12:22 Uhr

Mal ist es Glück, mal das richtige Gespür, mal kann der Trainer aber auch komplett daneben liegen. Es geht um das Thema Auswechslungen im Fußball. Markus Koch, Trainer beim SV Kornwestheim hatte wohl das richtige Gefühl, als der am Samstag in der 62. Minute beim Stand von 0:1 zunächst Okay Uzun und 15 Minuten später auch noch Dani Schima von der Bank aufs Spielfeld beorderte.