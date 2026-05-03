Bezirksliga Enz/Murr: Makrigiannis verlängert beim FC Marbach

Welche Vorgabe will man als Trainer seiner Mannschaft auf den Weg geben, wenn der Gegner bereits 244 Gegentore kassiert hat? Vor dieser Aufgabe steht auch Christos Makrigiannis, der Coach des Fußball-Bezirksligisten FC Marbach vor dem Duell an diesem Sonntag (15 Uhr) gegen den Tabellenvorletzten TV Pflugfelden, den man ohne dem Verein zu nahe zu treten als Schießbude der Liga bezeichnen kann. „Da kann man eigentlich nur schlecht aussehen – da erwartet jeder, dass du über 20 Tore schießt und bekommst dann dumme Kommentare, wenn es nur acht sind“, sagt der Marbacher Trainer. Endlich liefert sein Verein eine entspannte Saison ab. „Ich kann mich nicht erinnern, wann wir zuletzt schon Ende April den Klassenverbleib sicher hatten“, sagt er. Das gibt auch früh Planungssicherheit für die kommender Runde: Der Trainer hat seinen Vertrag verlängert, Mittelfeldspieler Flavour Gervalla wird als Co-Trainer einsteigen und bis auf den scheidenden Kapitän Philipp Bez bleiben alles Spieler an Bord. „Die eine oder andere punktuelle Verstärkung könnte es aber schon noch geben“ , sagt der Trainer. Dann wolle man sich in der Tabelle auch gerne mal wieder weiter nach oben orientieren.

Die große Chance, das Torverhältnis zu pushen Seit Makrigiannis das Amt übernommen hat, haben der FC nur zwei Spiele verloren. Über das 0:1 gegen den TSV Phönix Lomersheim ärgert sich der Coach heute noch. Das einzige Makel der Marbacher war bislang die Tordifferenz. Seit dem vergangenen Spieltag hat der Club endlich in Summe ein Tor mehr geschossen als bekommen und steht jetzt bei Plus eins. Das gilt es gegen die längst abgestiegenen Pflugfelder jetzt auszubauen. Wenn nicht jetzt, wann dann. Das Vorhaben wird den Coach aber nicht davon abhalten, auf der ein oder anderen Position zu rotieren und Akteure einzusetzen, die bislang wenig Spielzeiten hatten. Auch auf der Torhüterposition könnte er eine Änderung geben. Ansonsten gibt er seinen Jungs noch mit auf den Weg -einfach nur Spaß haben und die Partie zu genießen. Danach können sich die Marbacher Nach der hoffentlich torreichen Partie können sich die Marbacher erst einmal erholen, denn am kommenden Wochenende sind sie spielfrei.