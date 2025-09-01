Trotz der 0:2-Niederlage beim SV Germania Bietigheim II ist der FC Marbach nach drei Spielen im Soll.
01.09.2025 - 10:28 Uhr
Eigentlich zählen im Fußball immer nur die gesammelten Punkte. Marbachs Trainer Steffen Leibold war mit dem Auftritt seiner Mannschaft bei der 0:2 (0:1)-Niederlage beim SV Germania Bietigheim II aber dennoch zufrieden mit dem Auftritt seiner Elf. „Mit dieser Formation haben wir das Maximale aus unseren Möglichkeiten herausgeholt“, sagt der Coach, dessen Team am Pferdemarkt-Wochenende arg dezimiert nach Bietigheim gereist war. 13 Spieler fehlten wegen Urlaub oder waren angeschlagen, deshalb waren vier A-Jugendliche mit dabei im Kader.