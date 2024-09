Wie die Mannschaft von Trainer Matteo Battista mit zwei Toren sechs Punkte holt und auch nach dem 1:0 (0:0) gegen die Spvgg Renningen ohne Gegentor bleibt.

Elke Rutschmann 09.09.2024 - 18:54 Uhr

Manche Zahlen hat ein Trainer einfach im Kopf. Marbachs Coach Mattteo Battista jedenfalls hat nach der 1:0 (0:0) seiner Mannschaft im Bezirksligaduell gegen die Spvgg Renningen jedenfalls schnell interessante Daten parat: „In der vergangenen Saison haben wir nur einmal zu Null gespielt, Jetzt haben wir schon zweimal kein Tor bekommen“, sagt Battista. Und die Marbacher gefallen sich zudem in der Rolle als Minimalisten, denn wie schon zum Saisonauftakt am vergangenen Wochenende hat auch an diesem Sonntag ein Tor gereicht, um drei Punkte einzusammeln.