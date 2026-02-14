Bezirksliga Enz/Murr: Mit Konsequenz und Kapitän drei Punkte holen

Ein freier Spieltag liegt hinter dem Fußball-Bezirksligisten SV Kornwestheim. Das Trainerteam um Roberto Raimondo hatte noch überlegt, ein Testspiel einzustreuen, den Gedanken dann aber doch wieder verworfen. Die Belastungen in den kommenden Wochen – die Kornwestheimer spielen im März auch noch im Bezirkspokal – seien hoch genug, meint Raimondo. Und so hatte sein Team frei.

Das hatten sich die Kornwestheimer auch verdient nach dem formidablen 20:0 gegen den TV Pflugfelden am Spieltag davor. „Das war etwas für die Geschichtsbücher, mehr aber auch nicht“, sagt Roberto Raimondo. Auch wenn der eine oder andere Spieler gleich im Viererpack zugeschlagen hatte, lassen sich daraus kaum Erkenntnisse für das sonntägliche Heimspiel (14.30 Uhr) gegen den FV Löchgau II ableiten. „Wir haben auch nicht gefeiert. Das Spiel gegen Löchgau wird hart genug“, sagt der Kornwestheimer Coach.

Er will sich auch nicht einlullen lassen von den vergangenen Ergebnissen der Löchgauer, die als Tabellenachter zuletzt mit 0:4 beim aktuellen Kellerkind TSV Phönix Lomersheim unter die Räder gekommen sind. „Wir haben in dieser Liga vor jedem Respekt, weil nahezu jeder jeden schlagen kann“, sagt Raimondo. Einfach so im Vorbeigehen sammle man keine Punkte in der Bezirksliga. Deshalb fordert er von seinem Team volle Konzentration und eine ähnliche Beharrlichkeit und Konsequenz, wie beim Budenschießen gegen Pflugfelden.

Mit Sieg kann der SVK Gegner Löchgau II überholen

Mit einem Sieg könnte der SVK, der Zehnter ist, Löchgau in der Tabelle überholen. Es könnte helfen, dass Marco Reichert nach seiner langwierigen Schulterverletzung wieder dabei ist. „Er ist als Kapitän im Training mit der typischen Mischung aus Ernsthaftigkeit und Lockerheit vorangegangen“, sagt Roberto Raimondo.