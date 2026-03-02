Bezirksliga Enz/Murr Pattonville holt Remis gegen kriselnden Tabellenführer Münchingen
Wie Fußball-Bezirksligist SV Pattonville beim 2:2 gegen den TSV Münchingen zum zweiten Mal in Serie einen Punkt gegen ein Spitzenteam holt.
Francis Pola ist ein Mann der klaren Worte. Doch nach dem 2:2 (1:1) des SV Pattonville beim TSV Münchingen tat sich der Trainer des SV Pattonville ein wenig schwer, die Partie und das Ergebnis einzuordnen. „Vor zwei Wochen hätte ich den Punkt gegen den Tabellenführer unterschrieben und das tue ich auch jetzt noch“, sagt Pola.