Bezirksliga Enz/Murr: Pattonville holt Remis gegen kriselnden Tabellenführer Münchingen

Francis Pola ist ein Mann der klaren Worte. Doch nach dem 2:2 (1:1) des SV Pattonville beim TSV Münchingen tat sich der Trainer des SV Pattonville ein wenig schwer, die Partie und das Ergebnis einzuordnen. „Vor zwei Wochen hätte ich den Punkt gegen den Tabellenführer unterschrieben und das tue ich auch jetzt noch“, sagt Pola.

Dazu muss man wissen, dass beim nach diesem Spieltag inzwischen abgelösten Spitzenreiter Münchingen unter der Woche Erfolgscoach Sahin Üste entlassen wurde. Danach verließ etwa zwei Drittel der Mannschaft den Verein und es war nicht klar, mit welcher Elf das Team gegen Pattonville antreten würde. Sie haben eine Mannschaft zusammenbekommen beim TSV, die sich vor allem darauf konzentrierte das Spiel des Gegners zu zerstören.

TSV Münchingen holt mit B-Elf nach Chaos-Woche einen Punkt

Im Duell gegen Pattonville hatte man zumindest nicht den Eindruck, dass der Verein jetzt mehr oder weniger wehrlos nach unten in der Tabelle durchgereicht werden könnte. „In einigen Phasen war für mich auch überhartes Einsteigen dabei. Aber der Schiedsrichter hat das anders gesehen“, sagt Francis Pola.

Aber auch die Pattonviller mussten improvisieren – vor allem im Tor. Nachdem weder Keeper Karl Birkeneder noch die beiden Erstatztorleute Jan Moor und Philipp Laux nicht zur Verfügung standen, kam A-Jugend-Schlussmann Armin Imsirovic zum Einsatz. Es ging gut los für den SVP: In der 12. Minute traf Tobias Uhse mit seinem siebten Saisontor zum 1:0. Den Vorsprung brachte das Pola-Team aber nicht in die Pause. Nach 30 Minuten glichen die Münchinger zum 1:1 aus. Doch es kam noch schlimmer: Kurz nach Wiederanpfiff ging der Noch-Tabellenführer sogar mit 2:1 in Führung.

Pola kritisiert harte Gangart des Gegners

Doch Pattonville steckte nicht auf und kam durch Emrah Akpolat (65.) zum 2:2. „Danach haben die Münchinger mit allem verteidigt, was sie haben“, sagte Pola. Ein weiteres Tor wollte seinem Team nicht gelingen. Dennoch hat der SVP nach dem 1:1 gegen Germania Bietigheim zum zweiten Mal in Serie einem Spitzenteam zumindest einen Punkt abgenommen und steht mit 27 Zählern auf Rang elf. „Wir brauchen jeden Punkt für den Klassenverbleib Darauf wird es am Ende ankommen“, sagt Pola.