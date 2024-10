Fußball-Psychologie kann manchmal ganz einfach sein. Mit jedem sieglosen Spiel steigt der Druck und auch der Grad der Frustration. Für diese negativen Emotionen sind die hoch bezahlten Fußballprofis genau so empfänglich, wie ihre Kollegen im Amateurfußball. Fußball-Bezirksligist SV Kornwestheim ist gerade auf dem Weg, in diese Spirale hineinzugeraten. Vier Punkte hat man in sechs Spielen gesammelt und dabei vier Partien verloren. „Da müssen wir ehrlich sein. Das ist nicht nur eine Ergebniskrise. So einfach dürfen wir es uns nicht machen“, sagt Marco Reichert.

Reichert spielt seit 2010 für den SVK

Der Mann muss es wissen und ist wohl der am besten informierte Insider des Clubs. Schließlich spielt der 32-Jährige seit 2010 für den SVK – die Kapitänsbinde trägt er seit 2017. Er hat viel erlebt mit seinem Verein: 2014 war ein besonderes Jahr, als Kornwestheim nach 25 Jahren Pause erstmals wieder in die Landesliga aufgestiegen ist. Danach ging es immer wieder rauf und runter und Reichert hat sich dennoch nicht von seiner fußballerischen Heimat abgewendet.

Lesen Sie auch

Doch zurück zur Gegenwart. Der Stotterstart habe auch etwas mit der bislang nicht erhofften Leistung zu tun. Reichert fallen aber auch andere Argumente ein, warum der einstige Landesligist derzeit nicht zu den Top-Teams der Bezirksliga zählt. „Wir haben strukturell zu wenig Breite im Kader“, sagt Reichert.

Endlich die leichten Gegentore abstellen

Das will er aber nicht als Kritik an den handelnden Personen oder am Verein verstanden wissen. „Wenn Schlüsselspieler ausfallen, können wir das als Kollektiv eben nur schwer auffangen – vor allem auf der Stürmerposition fehlen uns die Alternativen“, sagt Reichert und nennt als Beispiel den Ausfall von Mittelstürmer Nico Schürmann. Doch auch Reichert selbst zog sich im letzten Vorbereitungsspiel eine Zerrung im Oberschenkel zu und verpasste den Auftakt.

Inzwischen ist er körperlich wieder im Soll. „Leistungsmäßig kann auch ich eine Schippe drauf legen“, sagt der Mittelfeldspieler. In der vergangenen Runde hatte er dreizehn Mal eingelocht – bislang hat er zweimal getroffen.

„Wir müssen einen großen Aufwand betreiben, um zu treffen und machen es dem Gegner durch leichte Gegentore wiederum zu einfach“, sagt Reichert. In der Kabine diskutiere man dann Woche für Woche, wie man das ändern kann. Aus diesem Strudel müsse das Team jetzt einen Ausweg finden. Dafür bietet sich die englische Woche an, denn die Kornwestheimer haben in der kommenden Woche noch ein Nachholspiel gegen den TSV Nussdorf. An diesem Sonntag steht das Spiel beim Tabellenletzen TSV Merklingen an. Das sind zwei Gegner, die mit einer ähnlichen Konstellation kämpfen.

SVK auf der Suche nach dem Flow

Ziel müsse es sein, dass sich die Mannschaft wieder in einen Flow hineinspielt. Das ist lange her – in der Vorrunde der vergangenen Saison war das Team auf diesem Weg, war dann aber in der Rückserie nicht mehr stabil. Ihm war deshalb schon vor der Runde klar, dass die Saison nicht einfach werden würde. Doch was macht dem Kapitän Mut, dass es klappt mit der Wende? „Die Struktur und die Stimmung m Team stimmt und es ist gut, dass unser Coach Markus Koch den jungen Spielern Vertrauen schenkt, dass sich auch auszahlt“, sagt Reichert. Als wichtiges Bindeglied zwischen Team und Mannschaft ist er jetzt besonders gefordert und trägt die Binde nicht nur als modisches Accessoires. „Ich werde auch weiter vorangehen und will die Vorbildrolle auch ausfüllen.“

Mit zwei guten Spielen könne sich in der engen Liga wieder eine ganz andere Perspektive auftun. „Aber jetzt müssen wir eben punkten“, sagt er. Den TSV Merklingen kennt er als kampfstarkes und diszipliniertes Team. „Und die geben nie auf, das müssen wir am Sonntag auch verinnerlichen“, sagt Marco Reichert. Am Ende der Runde feiert er ein Minijubiläum und würde die 15. Saison beim SVK abschließen.

Wenn es nach ihm geht auf einem einstelligen Tabellenplatz.