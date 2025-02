Roberto Raimondo ist noch nie abgestiegen – weder als Spieler noch als Trainer. Das soll auch beim SV Kornwestheim so bleiben. Dafür geht der Coach neue Wege.

Elke Rutschmann 28.02.2025 - 13:54 Uhr

Die Botschaft für die Mannschaft ist klar: Ab sofort zählen nur noch Punkte für den Fußball-Bezirksligisten SV Kornwestheim. Zu oft hat das Team in der Vorrunde Komplimente von den Gegnern bekommen, ging aber immer wieder ohne etwas Zählbares vom Platz. Das wird in der Rückserie nicht reichen, wenn man den Klassenverbleib noch schaffen will. Los geht es an diesem Sonntag (15 Uhr) beim Tabellendritten TSV Schwieberdingen. Das neue Trainergespann mit Roberto Raimondo und dem spielenden Co-Trainer Tobias Oesterwinter, das im Dezember die Nachfolge von Markus Koch angetreten hat, will den Tabellenletzten so schnell wie möglich aus der Gefahrenzone bringen. Raimondo bringt dabei eine mutmachende Botschaft für alle, die es mit dem SVK halten, mit: „Ich bin noch nie abgestiegen, weder als Spieler noch als Trainer“, sagt der 52-Jährige.