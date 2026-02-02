Bezirksliga Enz/Murr: Sieben auf einen Streich für denSV Pattonville gegen

Einen Einen Start nach Maß erwischte der SV Pattonville beim Rückrundenstart in der Bezirksliga Enz/Murr gegen den AKV B.G. Ludwigsburg: Die Mannschaft von Coach Francis Pola schlug den Tabellenfünfzehnten mit 7:1 (3:1).

Der Trainer freute sich vor allem über den Sieg, weil er in Ludwigsburg auf zahlreiche Leistungsträger verzichten musste. In der einseitigen Partie waren für die Pattonviller Jannik Hoffmann mit drei Treffern (30./81./90. Minute) sowie Tobias Uhse (20./42.) und Grigorios Moissiadis (53./82.) jeweils mit einem Doppelpack erfolgreich. Vor allem das 2:0 war für Francis Pola sehr sehenswert: Eine tolle Kombination heraus aus dem eigenen Strafraum von Jannik Hoffmann und Tobias Uhse schloss Hoffmann zum zweiten Treffer raus.

Mit der weißen Weste klappt es nicht

Schon zur Pause führten die Gäste mit 3:1, nachdem dem Gastgeber kurz vor dem Halbzeitpfiff der erste Treffer gelungen war. Francis Pola ärgerte sich, dass sein Team die weiße Weste nicht mit in die Halbzeit nehmen konnte nach einem unnötigen Ballverlust im Zentrum. Daraus sei dann eine Freistoßsituation für den Gegner entstanden, den dieser zum Anschlusstreffer genutzt hatte. „Auch wenn das Ergebnis deutlich ist muss man sagen, dass Ludwigsburg immer gekämpft und sich nicht aufgegeben hat“, sagt Pola. Das Ergebnis sei für ihn deshalb trügerisch gewesen.

Schließlich hatten die Ludwigsburger vor der Winterpause den FC Marbach noch mit 6:3 geschlagen. Der Gegner habe seine Formation auch weiter gefordert, so Pola. Umso mehr hat sich der Trainer gefreut, dass seine Elf in der zweiten Hälfte weiter druckvoll, kreativ und im Abschluss stark geblieben ist mit weiteren vier Treffern. Und auch die bisherige Baustelle des Teams – die zahlreichen Gegentreffer – hatte Polas Ensemble in der zweiten Hälfte im Griff.

Sieger freuen sich später über Sieg des VfB Stuttgart

Schon im Hinspiel waren die Ludwigsburger ein dankbarer Gegner für den SV Pattonville gewesen – dort hatte man die Begegnung mit 8:3 für sich entschieden.

Mit Demut am kommenden Sonntag gegen den TV Aldingen

„Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Jetzt werden wir aber kommende Woche gegen den TV Aldingen dennoch mit der nötigen Demut in die Partie gehen“, sagt Pola. Den Sieg hat sein Team im Klubhaus gefeiert und sich noch die zweite Halbzeit der Partie VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg angeschaut. Dem Bundesligisten reichte ein Tor zum Sieg.