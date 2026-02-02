 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Sieben auf einen Streich für denSV Pattonville gegen

Bezirksliga Enz/Murr Sieben auf einen Streich für denSV Pattonville gegen

Bezirksliga Enz/Murr: Sieben auf einen Streich für denSV Pattonville gegen
1
Tobias Uhse steuerte zwei Treffer zum Fußballfest in Ludwigsburg bei. Foto: Peter Mann

Das Team von Francis Pola feiert Torfestival beim 7:0 gegen den AKV B.G. Ludwigsburg. Der Coach ärgert sich dennoch über das Gegentor.

Einen Einen Start nach Maß erwischte der SV Pattonville beim Rückrundenstart in der Bezirksliga Enz/Murr gegen den AKV B.G. Ludwigsburg: Die Mannschaft von Coach Francis Pola schlug den Tabellenfünfzehnten mit 7:1 (3:1).

 

Der Trainer freute sich vor allem über den Sieg, weil er in Ludwigsburg auf zahlreiche Leistungsträger verzichten musste. In der einseitigen Partie waren für die Pattonviller Jannik Hoffmann mit drei Treffern (30./81./90. Minute) sowie Tobias Uhse (20./42.) und Grigorios Moissiadis (53./82.) jeweils mit einem Doppelpack erfolgreich. Vor allem das 2:0 war für Francis Pola sehr sehenswert: Eine tolle Kombination heraus aus dem eigenen Strafraum von Jannik Hoffmann und Tobias Uhse schloss Hoffmann zum zweiten Treffer raus.

Mit der weißen Weste klappt es nicht

Schon zur Pause führten die Gäste mit 3:1, nachdem dem Gastgeber kurz vor dem Halbzeitpfiff der erste Treffer gelungen war. Francis Pola ärgerte sich, dass sein Team die weiße Weste nicht mit in die Halbzeit nehmen konnte nach einem unnötigen Ballverlust im Zentrum. Daraus sei dann eine Freistoßsituation für den Gegner entstanden, den dieser zum Anschlusstreffer genutzt hatte. „Auch wenn das Ergebnis deutlich ist muss man sagen, dass Ludwigsburg immer gekämpft und sich nicht aufgegeben hat“, sagt Pola. Das Ergebnis sei für ihn deshalb trügerisch gewesen.

Schließlich hatten die Ludwigsburger vor der Winterpause den FC Marbach noch mit 6:3 geschlagen. Der Gegner habe seine Formation auch weiter gefordert, so Pola. Umso mehr hat sich der Trainer gefreut, dass seine Elf in der zweiten Hälfte weiter druckvoll, kreativ und im Abschluss stark geblieben ist mit weiteren vier Treffern. Und auch die bisherige Baustelle des Teams – die zahlreichen Gegentreffer – hatte Polas Ensemble in der zweiten Hälfte im Griff.

Sieger freuen sich später über Sieg des VfB Stuttgart

Schon im Hinspiel waren die Ludwigsburger ein dankbarer Gegner für den SV Pattonville gewesen – dort hatte man die Begegnung mit 8:3 für sich entschieden.

Mit Demut am kommenden Sonntag gegen den TV Aldingen

„Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Jetzt werden wir aber kommende Woche gegen den TV Aldingen dennoch mit der nötigen Demut in die Partie gehen“, sagt Pola. Den Sieg hat sein Team im Klubhaus gefeiert und sich noch die zweite Halbzeit der Partie VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg angeschaut. Dem Bundesligisten reichte ein Tor zum Sieg.

Weitere Themen

Bezirksliga Enz/Murr: Zwei Doppelschläge knocken den FC Marbach aus

Bezirksliga Enz/Murr Zwei Doppelschläge knocken den FC Marbach aus

Nach der 0:4-Niederlage beim TV Aldingen ist der FC Marbach in der Bezirksliga Enz/Murr jetzt Siebter. Dem Team von Steffen Leibold fehlte die Effektivität.
Von Elke Rutschmann
Handball Oberliga: Ominöser Eierwurf bei Derbysieg der der Kornwestheimer Handballerinnen

Handball Oberliga Ominöser Eierwurf bei Derbysieg der der Kornwestheimer Handballerinnen

Die Handballerinnen des SV Kornwestheim sind nach 35:29-Sieg gegen die SG BBM Bietigheim jetzt Fünfter in der Oberliga.
Von Melanie Bürkle
Bezirksliga Enz/murr: Coach Raimondo bereit fürs nächste Wechselbad

Bezirksliga Enz/murr Coach Raimondo bereit fürs nächste Wechselbad

Zum Rückrundenstart in der Bezirksliga Enz/Murr freut sich der SV Kornwestheim über das Comeback von drei Stammkräften und drei Neuzugänge.
Von Elke Rutschmann
Bezirksliga Enz/Murr: Wie ein Trainerduo für den Stimmungswandel beim FC Marbach gesorgt hat

Bezirksliga Enz/Murr Wie ein Trainerduo für den Stimmungswandel beim FC Marbach gesorgt hat

Fußball-Bezirksligist FC Marbach geht mit fünf Neuen in den Rückrunden-Auftakt beim TV Aldingen, muss aber auch den Abgang von vier Akteuren verkraften.
Von Elke Rutschmann
Fußball-Bezirksliga: SV Pattonville: Verletzungssorgen trüben Pattonville-Aufschwung

Fußball-Bezirksliga: SV Pattonville Verletzungssorgen trüben Pattonville-Aufschwung

Zum Rückrundenauftakt fehlen dem Fußball-Bezirksligisten mehrere Leistungsträger. Trainer Pola arbeitet weiter an den Baustellen des Teams.
Von Marius Gschwendtner
Handball 3. Liga Süd: Kornwestheimer Vereinsikone feiert „Volljährigkeit“

Handball 3. Liga Süd Kornwestheimer Vereinsikone feiert „Volljährigkeit“

Kapitän Christopher Tinti geht beim Handball-Drittligisten SV Kornwestheim ins 18. Jahr. Am Samstagabend kommt der Tabellendritte HC Erlangen 2 zum Topspiel.
Von Melanie Bürkle
Handball Oberliga: Platz acht ist für SGSB-Männer trügerisch

Handball Oberliga Platz acht ist für SGSB-Männer trügerisch

Beim Derby in der Langhanshalle will die SG Schozach-Bottwartal Revanche gegen den TSV Bönnigheim und von Beginn an präsent sein.
Von Melanie Bürkle
Volleyball-Boom in Ludwigsburg: Viel Lob für Barock Volleys: „Die Liga kann dankbar sein für diesen Aufsteiger“

Volleyball-Boom in Ludwigsburg Viel Lob für Barock Volleys: „Die Liga kann dankbar sein für diesen Aufsteiger“

Immer mehr Zuschauer wollen Bundesligist Barock Volleys in Ludwigsburg sehen. Auch Liga-Geschäftsführerin Kim Renkema ist begeistert von der Entwicklung. Wird eine Halle bald zu klein?
Von Elke Rutschmann
Handball 3. Liga: Wie die Lurchis das Topspiel im Kopf entscheiden

Handball 3. Liga Wie die Lurchis das Topspiel im Kopf entscheiden

Tabellenführung ausgebaut: Die Kornwestheimer Handballer behalten im Derby-Kracher gegen den VfL Pfullingen einen kühlen Kopf und triumphieren mit 28:24 (16:15.
Von Melanie Bürkle
Handball 3. Liga: Aufstiegsträume in Kornwestheim: „Wir werden uns über alles Gedanken machen“

Handball 3. Liga Aufstiegsträume in Kornwestheim: „Wir werden uns über alles Gedanken machen“

Doppel-Interview:
Falls die Handballer des SV Kornwestheim sportlich den Aufstieg in die 2. Liga schaffen, sind infrastrukturell für den Klub noch viele Hürden zu meistern.
Von Melanie Bürkle
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart
 
 