Bezirksliga Enz/Murr: SV Kornwestheim nach Torgala auf Tuchfühlung mit dem FC Bayern

Es ist ein schönes Gefühl, wenn man gar nicht mehr weiß, wie sich ein Gegentor anfühlt. Fußball-Bezirksligist SV Kornwestheim jedenfalls hat nach dem 11:0 (3:0) gegen den AKV B.G. Ludwigsburg eine starke Bestmarke aufgestellt und seit vier Spielen keinen Gegentreffer mehr kassiert. Außerdem feierte die Mannschaft von Trainer Roberto Raimondo den fünften Sieg in Serie. Und was für einen: Auch ohne ohne Timo Plitzner, Nico Schürmann und Zdenek Polizoakis lieferte der SVK eine rauschende Torgala ab. Damit steht das Torkonto der Kornwestheimer bei 81 Treffern, die sich anschicken auf Tuchfühlung mit dem FC Bayern München zu gehen, der schon 22 mal erfolgreich war.

Grundlage für Power-Auftritt legt der SVK in Hälfte eins Die Grundlage für den nächsten Dreier legten die Kornwestheimer schon in der ersten Hälfte. Nach einer Flanke von Kapitän Marco Reichert ging des SVK in der 18. Minute durch einen Kopfball von Lionel Schmidt in Führung. Fünf Minuten später war Reichert dann selbst zur Stelle und erhöhe auf 2:0. Doch der SVK hatte noch nicht genug und schnürte noch vor der Pause den Dreierpack. Ein als Flanke gedachter Schuss von Cedric Schröder (42.) lenkte Ludwigsburgs Visar Braha zum 3:0 ab. „Bis zur Pause kam schon noch Gegenwehr, aber irgendwann hatte der Gegner dann wohl keine Lust mehr“, sagt Roberto Raimondo.

SVK-Coach Roberto Raimondo hat gute Laune, warnt aber vor den kommenden Aufgaben. Foto: Baumann

Nach der Pause war wieder Marco Reichert beteiligt, der den Treffer zum 4:0 durch Marco Schwalb (51) vorbereitete und weil der Kapitän gerade so gut in Form war legte er auch noch den fünften Treffer der Kornwestheimer in der 60. Minute durch Ivan Stange vor, der auch von einem Torwartfehler der Gastgeber profitierte. Tom Schneider (76.), erneut Dani Schima (73.), Lionel Schmidt (80.), Stefano Nicolazzo (85.), Stange (87.) und erneut Schima (89.) vervollständigten die SVK-Gala. Der Coach hatte noch viel durchgewechselt, damit „alle belohnt werden.“

Die Kornwestheimer stehen jetzt mit 34 Punkten auf Rang sechs. „Wir nehmen gerade mit was geht, aber jetzt kommen ganz andere Gegner auf uns zu“, sagt Roberto Raimondo. Am kommenden Sonntag geht es gegen den TV Aldingen, der sein Team dann ganz anders fordern wird.