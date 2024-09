Nach dem Schlusspfiff versammelte Marc Bachhuber seine Spieler schnell zu einem Kreis zu einer Schnellanalyse nach dem 2:2 (1:0) im Bezirksliga-Duell gegen den FC Marbach. Es waren nicht unbedingt Komplimente, die seine Spieler zu hören bekamen. „Es war zu wenig Bewegung im Spiel, wir waren zu wenig in den Zweikämpfen und hatten zu wenig Struktur im Spiel“, sagte Bachhuber in sein Spielerrund.

Sein Trainerkollege Matteo Battista war hin- und hergerissen in seiner Gefühlswelt . Zum einen freute sich der Marbacher Trainer, dass sein Team einen zweifachen Rückstand noch in einen Punktgewinn verwandelt hatte. Und doch war der Coach frustriert. weil er erstmals in seiner Karriere – seine Zeit als Spieler eingeschlossen – eine Rote Karte kassiert hatte.

Grund für den emotionalen Ausbruch und das Verlassen der Coaching-Zone war eine Szene in der 90. Minute, als der Marbacher Luis Herre von Pattonvilles Abnor Ahmedi im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Der Pfiff von Schiedsrichter Jonas Weber aber blieb aus. „Da haben wir Glück gehabt“, sagte Pattonvilles Vorstand Michael Uhse.

Nach dem nicht gegebenen Strafstoß brach es aus Battista heraus, der den Unparteiischen aber nicht beleidigt haben will und sich nach der Begegnung entschuldigte. „Der Elfmeter hätte der Lucky Punch für uns sein können. Aber auch so spiegelt das Ergebnis das Spiel gut wider“, sagte Battista.

Der SV Pattonville findet nie zu seinem Spiel

In der ersten Hälfte hatte seine Mannschaft wenig Zugriff auf die Partie. Der SV Pattonville dominierte, ohne jedoch viel Torgefahr auszustrahlen. „Wir haben nie wirklich zu unserem Spiel gefunden und das ärgert mich“, sagte Marc Bachhuber. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang seiner Formation aber durch Philip Mandic der Führungstreffer.

In der Kabine richtete Battista eine deutliche Ansage an seine Mannschaft, die ohne Bez, Benz und Stammkeeper Mayer angetreten war und wechselte zweimal. Der eine Tausch fruchtete schon 12 Minuten später, als der der eingewechselte Tim Scheuermann zum 1:1 traf. Marbach hatte auch danach mehr vom Spiel, Luis Herre traf in der in der 70. Minute die Latte. Aber wieder war es der SV Pattonville, der in Führung ging in der 80. Minute durch Tobias Uhse. Marbachs Torversicherung Nico Scimenes (80.) gelang noch der verdiente Ausgleich. Marbach kletterte in der Tabelle auf den vierten Platz. Pattonville steht nach drei Spieltagen auf Rang neun. Am Mittwoch (19.30 Uhr) ist die Mannschaft von Marc Bachhuber schon wieder im Einsatz und tritt im Bezirkspokal Enz/Murr beim A-Ligisten FV Dersim Sport Ludwigsburg an. Der FC Marbach spielt beim SV Kornwestheim II.

SV Pattonville:_ J. Moor – Ahmedi, Bäurle, Shanmugarajah, Uhse, T. Vetter (63. Abder-Razzag), Gelt, Mandic (90. Hörner), Nar (80. Hack), K.Moor (63. E.Akpolat), Grimbacher

FC Marbach: Ostertag – Nepliakh, M. Wörner (46. Mailänder), Kraguljac, N. Scimenes, Möhle (78. Kerger), Delimpeis, Divkovic (31. Ajdari), Fellner, Herre, Wiedmann (46. Scheuerle)