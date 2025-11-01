Die Sonntage sind bei Francis Pola derzeit immer völlig ausgefüllt. Der Interimstrainer des Bezirksligisten SV Pattonville betreut dann nicht nur die Herrenmannschaft des SVP, sondern geht auch noch seinem eigentlichen Job als Trainer der B-Jugend im Verein nach. „Für mich ist es wichtig, dass der Nachwuchs gut ausgebildet wird“, sagt der 47-jährige, der zudem sportlicher Leiter im Klub ist und sich um die vereinsinterne Trainerausbildung kümmert. Bei dem gebürtigen Kameruner ist die Jugend in den besten Händen, denn er besitzt nicht nur die DFB-A-Lizenz, sondern betreibt in Stuttgart auch die Fußballakademie Akopola.

Jetzt profitiert auch die erste Mannschaft Herrenmannschaft von der Expertise von Pola und dessen positiver Ausstrahlung. Seit er vor einigen Wochen den Job des glücklosen Michael Felix übernommen hat, geht es aufwärts beim SV Pattonville. „Ja, wir sind zufrieden mit nun drei Siegen in Folge. Es geht in die richtige Richtung“, sagt Pola.

Bis zur Winterpause soll neuer Coach gefunden werden

Da hört es sich schon ein bisschen komisch an, dass er seinen Zweitjob bei den Pattonvillern gerne so schnell wie möglich wieder loswerden will, obwohl er ihm Spaß macht, „Es ist schlicht zu viel für mich, und ich bin involviert, meinen eigenen Nachfolger zu suchen“, sagt Francis Pola. Bis zur Winterpause soll ein neuer Fußball-Lehrer gefunden werden. Einen Schnellschuss soll es aber nicht geben. Bis dahin fährt Pola weiter Doppelschichten.

An diesem Sonntag im Heimspiel gegen den FV Löchgau II wird der erfolgreiche Coach, unterstützt von Güney Cömert, wieder auf der Bank sitzen. Fünf Siegen stehen bei den Pattonvillern bislang sechs Niederlagen gegenüber. Ein Remis ist nicht dabei. Die Reserve von Löchgau ist für Pola Favorit. „Aber es gibt auch sonst keine leichten Gegner in der Liga. Gefühlt spielen wir ständig gegen Teams, die vor uns stehen“, sagt er.

Man werde sehr gut vorbereitet in die Partie gehen. Neben den bekannten Ausfällen muss er auch auf Tobias Uhse und Luca Metzger verzichten, um den sechsten Sieg einzufahren.