Pattonvilles Intermiscoach Francis Pola hilft mit, seinen eigenen Nachfolger zu suchen und strebt gegen den FV Löchgau II den sechsten Saisonsieg an.
Die Sonntage sind bei Francis Pola derzeit immer völlig ausgefüllt. Der Interimstrainer des Bezirksligisten SV Pattonville betreut dann nicht nur die Herrenmannschaft des SVP, sondern geht auch noch seinem eigentlichen Job als Trainer der B-Jugend im Verein nach. „Für mich ist es wichtig, dass der Nachwuchs gut ausgebildet wird“, sagt der 47-jährige, der zudem sportlicher Leiter im Klub ist und sich um die vereinsinterne Trainerausbildung kümmert. Bei dem gebürtigen Kameruner ist die Jugend in den besten Händen, denn er besitzt nicht nur die DFB-A-Lizenz, sondern betreibt in Stuttgart auch die Fußballakademie Akopola.