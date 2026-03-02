Bezirksliga Enz/Murr Team schenkt neuem Coach zum Debüt Dreier
Nach schwieriger Woche und dem Abschied von Trainer Coach Steffen Leibold gelingt dem FC Marbach beim 2:1 beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen II der vierte Auswärtssieg.
Nach schwieriger Woche und dem Abschied von Trainer Coach Steffen Leibold gelingt dem FC Marbach beim 2:1 beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen II der vierte Auswärtssieg.
Es war ein besonderer Moment für Christos Makrigiannis, der das Spiel seiner Mannschaft erstmals von einer anderen Perspektive aus begleitete. Nach dem überraschenden Rücktritt von Coach Steffen Leibold unter der Woche beim Fußball-Bezirksligisten FC Marbach, hatte der bisherige Stürmer das Traineramt übernommen. Die Mannschaft versüßte dem neuen Mann auf der Bank das Debüt und gewann mit 2:1 (1:0) beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen II, überholte den Rivalen in der Tabelle und steht jetzt mit 32 Punkten auf Platz sieben.