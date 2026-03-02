 
Bezirksliga Enz/Murr: Team schenkt neuem Coach zum Debüt Dreier
Luis Herre traf zum mit einem Sonntagsschuss zum 1:0 für den FCM. Foto: essigfoto.de

Nach schwieriger Woche und dem Abschied von Trainer Coach Steffen Leibold gelingt dem FC Marbach beim 2:1 beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen II der vierte Auswärtssieg.

Es war ein besonderer Moment für Christos Makrigiannis, der das Spiel seiner Mannschaft erstmals von einer anderen Perspektive aus begleitete. Nach dem überraschenden Rücktritt von Coach Steffen Leibold unter der Woche beim Fußball-Bezirksligisten FC Marbach, hatte der bisherige Stürmer das Traineramt übernommen. Die Mannschaft versüßte dem neuen Mann auf der Bank das Debüt und gewann mit 2:1 (1:0) beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen II, überholte den Rivalen in der Tabelle und steht jetzt mit 32 Punkten auf Platz sieben.

 

Grundlage für den Dreier war starke Defensivleistung

Grundlage für den vierten Auswärtssieg und dem zweiten Dreier nach dem Erfolg gegen den TSV Münchingen war eine starke Defensivleistung auf Seiten der Marbacher. Der FCM ging nach 25. Minuten durch einen Schuss aus 16 Metern von Luis Herre in Führung, nach Vorbereitung von Lukas Möhle. „Wir haben dem Gegner kaum Räume gelassen und in den wichtigen Momenten Nadelstiche gesetzt“, sagte Makrigiannis. Das galt auch für den zweiten Treffer: In der 81. Minute verwandelte Flamour Garvallo einen Strafstoß, nachdem Burak Yalman im Strafraum gefoult worden war. Eine Minute später verkürzten die Gastgeber, die bislang nur mit Halbchancen aufgefallen waren, mit der ersten richtigen Möglichkeit durch Nelson Okoywe noch auf 1:2. Den Sieg ließen sich der FC Marbach aber nicht mehr nehmen.

