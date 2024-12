Der SV Pattonville macht im zweiten Bezirksligajahr eine schwere Phase durch. Marc Bachhuber ist nicht nur als Trainer gefordert.

Marius Gschwendtner 06.12.2024 - 17:09 Uhr

Irgendwer scheint dem SV Pattonville in dieser Saison das Glück gestohlen zu haben. Gegen den TASV Hessigheim machte der Fußball-Bezirksligist erneut ein gutes Spiel und glich in der Nachspielzeit aus. Doch wie so oft in dieser Runde wurden die Spieler des Tabellenelften nicht für ihren Aufwand belohnt und kassierten kurz darauf das 4:5 und damit einen erneuten Nackenschlag. Am kommenden Sonntag, 14 Uhr, steht das letzte Spiel in diesem Kalenderjahr an, dann endet die Hinrunde für den SVP mit der Partie beim FV Dersimsport Ludwigsburg.