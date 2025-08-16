Bezirksliga Enz/Murr Trainerduo ist bereit für die Mission Impossible
Saisoncheck 4: Nach vielen Wechseln auf der Position des Trainers wollen Dominik Gallert und Steffen Leibold beim FC Marbach für Kontinuität sorgen.
Saisoncheck 4: Nach vielen Wechseln auf der Position des Trainers wollen Dominik Gallert und Steffen Leibold beim FC Marbach für Kontinuität sorgen.
Eine gepflegte Glatze, Tattoos, beide sind 32 Jahre alt und auch die Größe passt: Auf den ersten Blick könnte man Dominik Gallert und Steffen Seibold an diesem Abend fast verwechseln auf dem Nebenplatz des FC Marbach oder zumindest für Brüder halten. „Ich bin durchtrainierter“, sagt Gallert und lacht. Auch wenn sie keine verwandtschaftlichen Bindungen haben, ist es doch etwas anderes, was die Männer in den blauen Trainingsoutfits verbindet: Das Duo will beim Fußball-Bezirksligisten FC Marbach wieder Ruhe und Kontinuität auf der Trainerposition reinbringen. In den vergangenen beiden Spielzeiten sind einige Trainer an der Marbacher Mannschaft gescheitert, die sich aber wenigstens in der Bezirksliga halten konnte. Jetzt sollen es also ein ehemaliger und ein aktueller Spieler als Duo richten, woran sich ihre Vorgänger vergeblich versucht haben. Sie sind bereit für die Mission Impossible.