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  6. Trotz 1:2: Der SV Kornwestheim stellt zweitbeste Abwehr der Liga

Bezirksliga Enz/Murr Trotz 1:2: Der SV Kornwestheim stellt zweitbeste Abwehr der Liga

Bezirksliga Enz/Murr: Trotz 1:2: Der SV Kornwestheim stellt zweitbeste Abwehr der Liga
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SVK-Kapitän Marco Reichert traf vom Punkt – für Punkte reichte es aber nicht. Foto: Peter Mann / PM Pressefoto

Trotz Niederlage in Partylaune: Mit Marvin Porubek, Mirsad Vejselovic und Keeper Tim Hofmann stehen drei Zugänge beim SV Kornwestheim fest.

Ludwigsburg: Elke Rutschmann (eru)

Der Coach hat sein Ziel erreicht, der Torjäger nicht: Trotz der 1:2-Niederlage bei NK Croatia Bietigheim stellt der SV Kornwestheim mit 44 Gegentreffern die zweitbeste Defensive der Bezirksliga Enz/Murr und beendet die Runde auf dem achten Platz. Lionel Schmidt ist mit 15 Treffern zusammen mit Nico Schürmann bester Torschütze des Klubs. In Abwesenheit des verletzten Sturmkollegen konnte er sein Torkonto in Bietigheim nicht mehr ausbauen – trotz zahlreicher Einschussmöglichkeiten, vor allem in der zweiten Hälfte. Schmidt konnte den Ball aber weder in der 64. noch in der 75. und 86. Minute im Kasten beim bereits vor der Partie feststehenden Absteigers unterbringen.

 

Und wer seine Möglichkeiten nicht nutzt wird dann auch meistens bestraft: Die Gastgeber wollten sich mit einem Erfolgserlebnis aus der Liga verabschieden und trafen spät: In der 83. Minute verwertete Niko Genk einen Freistoß zur Führung, neun Minuten später schloss Ramon Pfaf einen Konter zum 2:0 ab. Da packte auch den SVK noch einmal der Ehrgeiz. Allerdings zu spät: Mehr als der Anschlusstreffern nach einem verwandelten Elfmeter durch Marco Reichert (90. +5) war nicht mehr drin.

Müde nach der Party: Der Trainer hat das 1:2 „mitverschuldet“

Roberto Raimondo, der immer gewinnen will, zeigte sich danach milde – schließlich hatte er die Niederlage auch ein bisschen „mitverschuldet“, weil er als Belohnung für die sorgenfreie Runde mit dem Pokalsieg als Krönung bei sich zu Hause am Freitagabend noch eine Party für seine Spieler ausgerichtet hat. Zudem gab er noch drei Verpflichtungen für die neue Runde bekannt: Marvin Porubek und Mirsad Vejselovic vom Landesligaabsteiger GSV Pleidelsheim und Torhüter Tim Hofmann vom SV Schwieberdingen werden zum SV Kornwestheim stoßen. Der startet dann am 19. Juli in die Vorbereitung mit dem Supercupspiel gegen den Meister SV Germania Bietigheim.

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