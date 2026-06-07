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  6. Vamos Pattonville: Der SV bleibt in der Bezirksliga

Bezirksliga Enz/Murr Vamos Pattonville: Der SV bleibt in der Bezirksliga

Bezirksliga Enz/Murr: Vamos Pattonville: Der SV bleibt in der Bezirksliga
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Jannik Hoffmann köpft sein Team hinein ins Glück zum 1:0. Foto: Baumann

Durch einen 2:0-Erfolg gegen den TSV Schwieberdingen und die Tore durch Jannik Hoffmann und Max Kunberger vermeidet der SVP das Relegationsspiel.

Ludwigsburg: Elke Rutschmann (eru)

Michael Uhse machte aus seinem Gemütszustand kein Geheimnis. Der Vorsitzende des SV Pattonville stand nach einem aufwühlenden Spiel im Spielerkreis. „Ich bin fix und alle, nächstes Jahr muss es aufwärts gehen, danke an die Teamleistung heute und die Arbeit der Trainer“, sagte Uhse nach dem 2:0 (1:0) seines Klubs gegen den TSV Schwieberdingen. Ein Ergebnis, dass dem SV Pattonville den direkten Klassenverbleib in der Bezirksliga Enz/Murr sichert. Ein Punkt hätte schon gereicht – es sind drei geworden. Die Schwieberdiger haben über die Relegation aber auch noch die Chance, sich zu retten.

 

Es war ein nervenaufreibender Spätnachmittag für alle, die es mit dem SVP halten. Nach der 0:5-Klatsche am vergangenen Samstag beim SV Kornwestheim präsentierte sich das Team völlig verwandelt in diesem so wichtigen Entscheidungsspiel. Die Anspannung war greifbar und die erste Viertelstunde gehörte den Gästen, die ihre Chancen aber nicht nutzen konnten. Die Schwäche vor dem Tor zog sich wie ein roter Faden durch das Schwieberdinger Spiel. Die Mannschaft von Coach Francis Pola hingegen war deutlich effektiver. Nach einer Ecke von Baris Akpolat sorgte Jannik Hoffmann mit seinem Kopfball in der 36. Minute zum 1:0 für den ersten Jubel beim Pattonviller Anhang. „Das haben wir im Training genau so geübt. Ein Tor wie aus dem Bilderbuch. Schön wenn es fruchtet“, sagte Pola. Endlich mal ein Erfolg nach einem Standard. Der TSV traf vor der Pause dann noch die Latte.

Pattonviller Jubeltraube nach dem Schlusspfiff. Foto: Elke Rutschmann

In der zweiten Hälfte war es SVP-Keeper Karl Birkeneder , der in der 56. Minute mit seiner Parade die Führung verteidigte. „Ich bin dankbar, wenn ich helfen kann. Wir haben viele Fehler gemacht, aber das war ein versöhnlicher Abschluss heute“, sagte Birkeneder. Es war wie ein Weckruf für sein Team, das danach die Entscheidung suchte. In der 76. Minute entspannte sich dann auch Michael Uhse, als Max Kunberger das 2:0 gelang. Die Gäste hätten jetzt noch drei Tore gebraucht, um sich zu retten, glaubten aber nicht mehr an die Wende und beendeten die Partie nach einem Platzverweis in der 85. Minute mit zehn Mann. „Wir sind jetzt erst einmal happy und freuen uns schon auf die Derbys in der neuen Runde“, sagt Francis Pola.

Tag der Rettung und der Abschiede

Es war nicht nur der Tag der Rettung für die Pattonviller, sonder auch der Abschiede, denn mit Emrah und Baris Akpolat, Johannes Vetter sowie Ibrahim Nar werden gleich vier Urgesteine ihre Karriere in der ersten Mannschaft beenden. Dem Verein bleiben sie aber in der neu gegründeten dritten Mannschaft erhalten. „Sie wollen weiter Spaß am Fußball haben“, sagt Michael Uhse, der künftig auch auf eine Jugendbande setzt, denn bis zu vier Nachwuchsspieler sollen in der ersten und zweiten Mannschaft, die in die Kreisliga A aufgestiegen ist, integriert werden.

Der Klub ist auch noch an zusätzlichen Neuverpflichtungen dran, die demnächst abgeschlossen sein werden. Jetzt war erst einmal Feiern angesagt nach dem strapaziösen Endspurt nach dem Motto: Vamos Pattonville.

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