Bezirksliga Enz/Murr Videoanalyse soll FC Marbach gegen die Torflaute helfen
Warum Bezirksligist SV Marbach vor dem Duell beim TSV Merklingen zudem auf intensives Torabschlusstraining setzt.
Warum Bezirksligist SV Marbach vor dem Duell beim TSV Merklingen zudem auf intensives Torabschlusstraining setzt.
Marbachs Trainer Christos Makriagiannis wird sich vor dem Duell am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Merklingen besonders auf die Videoanalyse konzentrieren. Beim Fußball-Bezirksligisten ist es nämlich Usus, dass die Spiele aufgenommen und aufgearbeitet werden. Es sind schöne Bilder, die Makriagiannis zu sehen bekommt, denn das Hinspiel haben die Marbacher mit 3:1 gewonnen. Damals ist das Team noch effektiv mit seinen Möglichkeiten umgegangen. Derzeit aber ist die mangelnde Chancenverwertung ein unerfreulicher Begleiter beim FCM, dem bislang erst 36 Tore gelungen sind.