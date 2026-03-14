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  6. Vier Urlauber fehlen: SVK vor schwerem Gang nach Besigheim

Bezirksliga Enz/Murr Vier Urlauber fehlen: SVK vor schwerem Gang nach Besigheim

Bezirksliga Enz/Murr: Vier Urlauber fehlen: SVK vor schwerem Gang nach Besigheim
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Neben Tobias Oesterwinter fehlen dem SVK drei weitere Leistungsträger. Foto: Peter Mann

Der SV Kornwestheim muss in Besigheim auf vier Leistungsträger verzichten. Coach Roberto Raimondo ist leicht angesäuert über das Timing.

Wer beim Skatspiel ohne Vier, sprich ohne die vier wichtigen Buben antreten muss, hat nicht unbedingt die besten Karten. Für einen Fußballtrainer ist es ähnlich herausfordernd, wenn er in ein wichtiges Spiel ohne vier Leistungsträger antreten muss. In jener Gefühlslage befindet sich vor diesem Wochenende Roberto Raimondo, der Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Kornwestheim, der ohne vier wichtige Akteure zum Spiel bei der Spvgg Besigheim antreten muss, die sich im Urlaub befinden. Richtig sauer ist er deswegen nicht, aber schon ein bisschen angesäuert. „Wir spielen nur Bezirksliga, aber vom Timing her ist das nicht optimal. Das wird für uns schwer zu kompensieren sein“, sagt der Coach.

 
Für SVK-Coach Roberto Raimondo ist es schwierig, vier Ausfälle zu kompensieren. Foto: Baumann

Die taktische Ausrichtung ohne Kapitän Marco Reichert, Co-Spielertrainer Tobias Oesterwinter, Routinier Pirmin Löffler und Georgios Kotsinas will er erst nach dem Abschlusstraining festlegen. Für ihn wird es aber kein Selbstläufer, dass seine Mannschaft den Flow der vergangenen Wochen mit sechs Siegen in Serie am Sonntag um 15 Uhr in Besigheim fortsetzt und weiter auf der Erfolgswelle reitet. „Für mich waren die Besigheimer vor der Runde schon Meisterschaftskandidat, weil sie über eine enorme Kompaktheit in ihrem Kader verfügen“, sagt der Kornwestheimer Coach und hebt vor allem Offensivspieler Pascal Wolter hervor. Zudem müsse sein Team auch Ermal Gachi im Auge behalten.

Mehr als 40 Punkte für Klassenverbleib notwendig

Nachdem Tabellenführer SV Germania Bietgheim souverän ganz oben steht und dem Noch-Zweiten TSV Münchingen die Mannschaft davongelaufen ist, sind die Besigheimer für Raimondo die Mannschaft, „die am ehesten noch den Schritt auf Rang zwei machen kann“. Und was traut er seinem Ensemble zu, das derzeit auf Tabellenplatz vier liegt? Die vergangenen Auftritte beschreibt er als „sensationell“, beim Blick auf die kommenden beiden Begegnungen gegen Besigheim und eine Woche später im Heimspiel gegen Spitzenreiter Bietigheim wolle man aber ruhig und demütig bleiben.

Der Kornwestheimer Coach rechnet aus, dass man in dieser Spielzeit mehr als 40 Punkte erreichen muss, um die Klasse zu halten. Und da müsste der SVK mit seinen 37 Zählern auch noch etwas draufpacken, um sicher zu sein. Das Hinspiel hatten die Kornwestheimer 0:1 verloren. Natürlich will man es in der Fremde besser machen. „Jetzt müssen es die jungen Spieler richten. Wir treten immer selbstbewusst auf, egal in welcher Aufstellung.“

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