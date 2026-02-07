Bezirksliga Enz/Murr: Wie der FC Marbach das gute Gefühl aus der Vorrunde zurückholen will

Vor zwei Jahren hatte die englische Fußball-Legende Gary Neville eine wilde Idee: In seinem Podcast „The Overlap“ hatte er vorgeschlagen, Unentschieden einfach abzuschaffen. Sein Vorschlag: Endet eine Partie ohne einen Sieger sollte es ein Elfmeterschießen um einen Extrapunkt geben. „Jedes Spiel, das ein Fan sieht, sollte aufregend sein“, begründete er seinen Vorstoß. Begeisterungsstürme löste er mit seinem Ansinnen nicht aus. Aber diskutiert wird schon gerne über den Wert eines Unentschiedens und löst dann höchst philosophische Bewertungen über halb volle oder halb leere Gläser aus.