Bezirksliga Enz/Murr: Wie ein Trainerduo für den Stimmungswandel beim FC Marbach gesorgt hat

Aus einem negativen Torverhältnis kann durch aus etwas Positives entstehen. Bestes Beispiel dafür ist Fußball-Bezirksligist FC Marbach, der mit einem Saldo von minus vier (30:34) vor dem Start in die Rückrunde mit 26 Punkten Rang sechs belegt. So gut waren die Marbacher zum Jahresstart seit langem nicht mehr positioniert.

Überhaupt hat sich ein Stimmungswandel vollzogen bei den Blau-Gelben, seit die erste Mannschaft von Steffen Leibold und Dominik Gallert betreut wird. „Das Duo macht einen tollen Job, erreicht die Spieler und wir hoffen, dass es weiter so positiv läuft“, sagt Markus Widmann, der sportliche Leiter des FC Marbach

Rückrunde ohne die Abgänge Benz und Scimenes

Nicht alle Beteiligten aus der Vorrunde werden den bislang erfolgreichen Weg weiter mitgehen. Christian Benz (Ziel offen), Nico Scimenes (TSV Ludwigsburg), Kevin Ostertag (Spvgg Besigheim) sowie Domagoj Ćosićhg (Ziel offen) haben den Verein aus unterschiedlichen Gründen verlassen. „Wir bedanken uns für ihre Loyalität, ihr Engagement sowie ihren Einsatz“, sagt Widmann. Die Marbacher haben deshalb Nachschub für alle Mannschaftsteile geholt.

Tom Richter vom SV Allmersbach wird sich künftig ein Duell mit dem Christopher Meyer auf der Torwartposion liefern, für den defensiven Bereich wurden Nick Petruzelli (GSV Erdmannhausen) sowie Giovanni Frasca (TuS Freiberg) geholt, noch mehr Inspiration für den Offensivbereich erhofft man sich durch Luigi Diego Murolo (TuS Freiberg) sowie Alessio Iaciancio (FV Löchgau). „Wir sind froh, dass sich die Jungs für uns entschieden haben, denn sie passen perfekt ins Anforderungsprofil“, sagt Steffen Leibold.

Und obwohl die Vorbereitungszeit wegen des frühen Re-Starts sehr kurz war, ist der Coach zuversichtlich, dass sich die Neuen schnell und effektiv integrieren. Mit dem ungewöhnlich frühen Saisonauftakt hat sich das Trainergespann arrangiert. Man müsse die kurze Vorbereitung dann sinnvoll planen, so Leibold. Die Marbacher haben ihr Einheiten je nach Wetterlage dann auch mal ins Fitnessstudio oder in die überdachte Solarhalle verlegt. „Die Jungs brennen darauf, dass es wieder losgeht“, sagt er.

Der Vorstand wünscht sich frühe Planungssicherheit

Schwerpunkt nach dem Aufgalopp war sich „gruppen- und einzeltaktisch“ und in Sachen Ausdauer zu verbessern. Und natürlich will das Ensemble sich in der Rückserie weniger Gegentore einfangen, ein positives Torverhältnis erarbeiten und sich so früh wie möglich von einem möglichen Abstiegsplatz entfernen. In den vergangenen Spielzeiten mussten die Marbacher immer bis zum Saisonfinale bangen, ob man die Liga halten kann. „Da sind uns einige Spieler durch die Lappen gegangen. Wir wünschen uns diesmal schnellstmögliche Planungssicherheit“, sagt Widmann. Aber auch er weiß, dass es in der Liga sehr eng zugeht.

Ein Fingerzeig, in welche Richtung es für den FCM gehen könnte, ist das Auftaktspiel (Sonntag, 14.30 Uhr) beim Tabellenneunten TV Aldingen. Der Vorjahreszweite ist nicht wie erwartet in die neue Runde gestartet. „Die haben sich sicher mehr vorgestellt, aber jeder weiß, wie schwer es dort zu spielen ist. Aber wir wollen da was mitnehmen“, sagt Steffen Leibold. Das Selbstvertrauen bei seiner Mannschaft aber da, auch dort zu punkten. Ziel bis zum Sommer ist es, ähnlich viele Zähler zu sammeln wie vor der Pause.

Die zweite Mannschaft wird bis Sommer abgemeldet

Weniger rund läuft es bei der zweiten Mannschaft, die bis zum Saisonende aus dem Spielbetrieb mangels Spielern und Trainingsbeteiligung vorerst abgemeldet wurde. Aber nur bis zum Sommer, wie der sportliche Leiter Markus Widmann betont. „Dann werden wir mit einem neuen Trainer wieder einsteigen“, sagt Widmann.

Das neue Team wird dann mit einer Art U-23 mehrheitlich mit Kickern aus der aktuellen A-Jugend bestückt werden.