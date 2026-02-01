Bezirksliga Enz/Murr Wie ein Trainerduo für den Stimmungswandel beim FC Marbach gesorgt hat
Fußball-Bezirksligist FC Marbach geht mit fünf Neuen in den Rückrunden-Auftakt beim TV Aldingen, muss aber auch den Abgang von vier Akteuren verkraften.
Aus einem negativen Torverhältnis kann durch aus etwas Positives entstehen. Bestes Beispiel dafür ist Fußball-Bezirksligist FC Marbach, der mit einem Saldo von minus vier (30:34) vor dem Start in die Rückrunde mit 26 Punkten Rang sechs belegt. So gut waren die Marbacher zum Jahresstart seit langem nicht mehr positioniert.